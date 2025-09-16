Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Liga1

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: CSCristal
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play
7:30 p.m. | Cienciano vs Sport Boys - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Olympiacos vs Pafos - ESPN, Disney+
11:45 a.m. | Slavia Praga vs Bodo/Glimt - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | PSG vs Atalanta - ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Liverpool vs Atlético de Madrid - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Ajax vs Inter - ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Bayern Múnich vs Chelsea - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | River Plate vs Palmeiras - ESPN, Pluto TV, Telefé YouTube, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Bolívar vs Atlético Minerio - DSports, DGO
7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Once Caldas - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

7:15 a.m. | Shanghái Port vs Vissel Kobe - Disney+

Partidos de hoy, Champions League Two - AFC

1:15 p.m. | Al Nassr vs Istiklol - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Argentina

4:00 p.m. | Newells Old Boys vs Belgrano - TyC Sports

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

2:00 p.m. | Swansea City vs Nottingham Forest - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

1:00 p.m. | Feyenoord vs Fortuna Sittard - Disney+

Partidos de hoy, Liga Nacional - Guatemala 

7:00 p.m. | Marquense vs Deportivo Guastatoya - Disney+

Partidos de hoy, Liga Primera - Nicaragua 

4:00 p.m. | Sport Sébaco vs Real Esteli - FIFA+
7:00 p.m. | Managua vs UNAM Managua - FIFA+

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:30 p.m. | Botafogo vs Mirassol - Fanatiz

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

1:00 p.m. | Fenerbahce vs Alanyaspor - Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Champions League Copa Libertadores Copa Sudamericana fútbol en vivo partidos de hoy Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA