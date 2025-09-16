Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Liga1

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
1:00 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play
7:30 p.m. | Cienciano vs Sport Boys - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Champions League - UEFA
11:45 a.m. | Olympiacos vs Pafos - ESPN, Disney+
11:45 a.m. | Slavia Praga vs Bodo/Glimt - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | PSG vs Atalanta - ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Liverpool vs Atlético de Madrid - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Ajax vs Inter - ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Bayern Múnich vs Chelsea - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol
7:30 p.m. | River Plate vs Palmeiras - ESPN, Pluto TV, Telefé YouTube, Disney+
Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol
5:00 p.m. | Bolívar vs Atlético Minerio - DSports, DGO
7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Once Caldas - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC
7:15 a.m. | Shanghái Port vs Vissel Kobe - Disney+
Partidos de hoy, Champions League Two - AFC
1:15 p.m. | Al Nassr vs Istiklol - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Argentina
4:00 p.m. | Newells Old Boys vs Belgrano - TyC Sports
Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra
2:00 p.m. | Swansea City vs Nottingham Forest - Disney+
Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos
1:00 p.m. | Feyenoord vs Fortuna Sittard - Disney+
Partidos de hoy, Liga Nacional - Guatemala
7:00 p.m. | Marquense vs Deportivo Guastatoya - Disney+
Partidos de hoy, Liga Primera - Nicaragua
4:00 p.m. | Sport Sébaco vs Real Esteli - FIFA+
7:00 p.m. | Managua vs UNAM Managua - FIFA+
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
5:30 p.m. | Botafogo vs Mirassol - Fanatiz
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
1:00 p.m. | Fenerbahce vs Alanyaspor - Disney+