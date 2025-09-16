Últimas Noticias
Paolo Hurtado revive la pelea con Jefferson Farfán en Alianza: "Me faltó el respeto, mi ídolo se había ido"

Jefferson Farfán y Poalo Hurtado fueron compañeros en la Selección Peruana y Alianza Lima.
Jefferson Farfán y Poalo Hurtado fueron compañeros en la Selección Peruana y Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

Paolo Hurtado habló de la polémica que vivió tiempo atrás y además señaló que Jefferson Farfán es el mejor futbolista que ha visto.

Alianza Lima logró el bicampeonato en 2022 con un plantel en el cual destacaron futbolistas de experiencia. En ese equipo figuraba Jefferson Farfán, que durante esa temporada fue protagonista de un conflicto que remeció la interna del cuadro blanquiazul.

Farfán se peleó con Paolo Hurtado, que este martes sorprendió al hablar de ese episodio que es uno de los temas más comentados en Alianza Lima.

'Caballito' Hurtado señaló que "no me gusta hablar de eso"; aunque dijo que "para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto a pesar de que yo le tenía mucho aprecio como jugador porque para mí es el mejor jugador que he visto por todo lo que ha hecho y lo que ha demostrado", contó.

Hurtado reconoció que Farfán fue su ídolo, pero luego del incidente todo cambió. "Pero un día me faltó el respeto y sentí que mi ídolo se había ido. Lo veía así porque él había salido de Alianza y yo lo tenía arriba siempre", agregó en entrevista al programa 'Doble Punta' de YouTube.

El saludo con Jefferson Farfán

Pese a todo lo que pasó con Farfán, el jugador de Comerciantes Unidos reveló que en una oportunidad no tuvo problemas en saludar a la 'Foquita'.

"Si lo veo lo saludo, lo he visto y lo he saludado sin ningún problema… Prefiero no hablar de eso (responder si hubo golpes). Cuento lo que pasó y la falta de respeto, yo quise pedir disculpas por lo que significaba…", culminó.

Tags
Paolo Hurtado Jefferson Farfán Alianza Lima Selección Peruana

