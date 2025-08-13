La banca hizo la diferencia: el 1x1 de la victoria de Alianza Lima sobre Universidad Católica por la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima tenía un serio problema en la primera mitad del año: la falta de recambios. Y la consigna era darle a Pipo Gorosito más herramientas para poder plasmar sus ideas dentro del campo de juego en el segundo semestre del año. Este miércoles, ante Universidad Católica de Ecuador, se pudo ver —un poco— de lo que es capaz el técnico argentino cuando voltea al banco de suplentes y encuentra jugadores que pueden cambiarle la cara al equipo.

Esta vez fue Alan Cantero, quien demostró que, totalmente recuperado, tranquilamente puede ser titular en Alianza Lima. El atacante no solo mostró un juego vistoso, sino que también se encargó de anotar los dos goles de la victoria de su equipo.

Pero Cantero no jugó solo. Una de las claves del triunfo Blanquiazul fue Guillermo Viscarra. El boliviano respondió de manera correcta cada vez que se le exigió. Evitó el 1-0 y el 1-1 de Católica, dejando de lado -por completo- aquellas fechas donde hasta se pedía su suplencia.

A continuación, el 1x1 de la victoria de Alianza Lima sobre Universidad Católica por la Copa Sudamericana.

El 1x1 de la victoria de Alianza sobre Universidad Católica por la Sudamericana

Guillermo Viscarra: el arquero boliviano fue una de las grandes figuras del partido. El portero, al menos, evitó dos goles "cantados" de cuadro ecuatoriano.

Guillermo Enrique: el lateral derecho tuvo un partido correcto. Y si bien no llegó hasta línea de fondo como en cotejos anteriores, se las arregló para juntarse con los delanteros para generar peligro.

Erick Noriega: cumplió una buena labor. Le dio salida limpia a Alianza Lima y metió pierna fuerte cuando era necesario.

Renzo Garcés: al igual que su compañero en la defensa, tuvo una buena actuación. Anticipó y ganó tanto por arriba como por abajo.

Miguel Trauco: tuvo un partido correcto. No piso demasiado el área contraria, pero sí estuvo atento en la defensa.

Fernando Gaibor: el volante ecuatoriano tuvo un buen cotejo. Marcó y se juntó con los volantes y delanteros para generar jugadas de peligro.

Alessandro Burlamaqui: fue de menos a más. En el primer tiempo estuvo preciso en la marca y no tuvo problemas para superar a sus marcadores. Ya en el segundo, estuvo algo perdido en el campo.

Sergio Peña: fue uno de los partidos más discretos del volante. No tuvo mucho la pelota y no generó jugadas de peligro.

Eryc Castillo: al igual que Sergio Peña, fue de menos a más. En el primer tiempo estuvo incisivo por la derecha. Pero, con el pasar de los minutos, perdió velocidad y precisión.

Kevin Quevedo: el delantero se movió por todo el frente de ataque. Se juntó con Paolo Guerrero y, luego, con Hernán Barcos, para crear jugadas de peligro.

Paolo Guerrero: contó con varias jugadas claras de gol, pero no estuvo preciso en la definición. Tuvo que salir del campo por lesión.

Alan Cantero: el delantero tuvo una actuación magistral. Entró y le cambió la cara al equipo. De hecho, sus dos goles le permitieron ser considerado como la figura del cotejo.