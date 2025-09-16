Bolívar vs. Atlético Minero: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolívar vs. Atlético Mineiro se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán en lo que será un partido de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La 'Academia celeste', como se le conoce a Bolívar, se quedó antes de recibir a Atlético Mineiro sin el defensor juvenil Yomar Rocha, que hace unos días fue transferido al fútbol ruso, por lo que es probable que en su lugar Robatto incluya a Jesús Sagredo, quien formaría en la línea defensiva junto a su hermano José Sagredo y a los argentinos Ignacio Gariglio y Miguel Torrén.

Otro jugador con buen paso por 'La Verde' es Robson Matheus, que podría ingresar desde el inicio en la media cancha junto a Cataño, Justiniano y Antonio Melgar. Mientras que es probable que el ataque sea encomendado al goleador uruguayo Martín Cauteruccio y el argentino Damián Batallini, autores de las dos anotaciones para el triunfo ante Cienciano que llevaron al Bolívar a cuartos de final.

¿Cómo llegan Bolívar y Atlético Mineiro a la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El club celeste viene de golear 4-0 a Guabirá por la liga boliviana, mientras que el 'Galo' llega de empatar a uno con Santos en el Brasileirao.

¿Cuándo y dónde juegan Bolívar vs Atlético Mineiro en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Hernando Siles (La Paz). El recinto tiene una capacidad para 41,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolívar vs Atlético Mineiro en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m. En Argentina, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil , el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia , el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m. En Venezuela, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Bolívar vs Atlético Mineiro en vivo?

El partido de Bolívar ante Atlético Mineiro será transmitido por D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Bolívar vs Atlético Mineiro: alineaciones posibles

Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.