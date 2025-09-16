Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Bolívar vs. Atlético Minero: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Guía TV, Bolívar vs Atlético Mineiro por el Brasileirao.
Guía TV, Bolívar vs Atlético Mineiro por el Brasileirao. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Bolívar va con todo en condición de local ante Atlético Mineiro para dar un gran paso hacia las semifinales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolívar vs. Atlético Mineiro se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán en lo que será un partido de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La 'Academia celeste', como se le conoce a Bolívar, se quedó antes de recibir a Atlético Mineiro sin el defensor juvenil Yomar Rocha, que hace unos días fue transferido al fútbol ruso, por lo que es probable que en su lugar Robatto incluya a Jesús Sagredo, quien formaría en la línea defensiva junto a su hermano José Sagredo y a los argentinos Ignacio Gariglio y Miguel Torrén.

Otro jugador con buen paso por 'La Verde' es Robson Matheus, que podría ingresar desde el inicio en la media cancha junto a Cataño, Justiniano y Antonio Melgar. Mientras que es probable que el ataque sea encomendado al goleador uruguayo Martín Cauteruccio y el argentino Damián Batallini, autores de las dos anotaciones para el triunfo ante Cienciano que llevaron al Bolívar a cuartos de final.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Bolívar y Atlético Mineiro a la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El club celeste viene de golear 4-0 a Guabirá por la liga boliviana, mientras que el 'Galo' llega de empatar a uno con Santos en el Brasileirao.

¿Cuándo y dónde juegan Bolívar vs Atlético Mineiro en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Hernando Siles (La Paz). El recinto tiene una capacidad para 41,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolívar vs Atlético Mineiro en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Bolívar vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Bolívar vs Atlético Mineiro en vivo?

El partido de Bolívar ante Atlético Mineiro será transmitido por D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Bolívar vs Atlético Mineiro: alineaciones posibles

Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Bolívar Atlético Mineiro Copa Sudamericana

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA