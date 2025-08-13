Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52
0
BOLÍVAR
VS.
0
CIENCIANO
Último momento -

Bolívar vs. Cienciano EN DIRECTO: sigue el partido de ida por octavos de final de Copa Sudamericana en La Paz

En el estadio Hernando Siles de La Paz, Cienciano visita a Bolívar por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El equipo dirigido por el entrenador argentino Flavio Robatto llega después de ganar el sábado 5-0 al Real Tomayapo de Tarija, por la jornada 17 de la División Profesional de Bolivia, y que coloca a los 'celestes' en la tercera casilla con 33 puntos.

Los convocados de Cienciano para enfrentar a Bolívar hoy por la Copa Sudamericana

El primer duelo se disputará en los 3.650 metros de altitud del Estadio Hernando Siles, en La Paz, reducto de la Academia boliviana que accede a esta llave después de eliminar en el repechaje a Palestino de Chile con un marcador global de 6-0.

Cienciano se apresta a dar el primer golpe al Bolívar de Bolivia, en el duelo de ida que se jugará el miércoles por los octavos de final de la Copa Sudamericana y que enfrenta a dos equipos acostumbrados jugar de locales por sobre los 3.000 metros de altura.

Vive la previa de los partidos de Cienciano vs. Bolívar y Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, al estilo de #TOCOYMEVOY.

¡Buenas tardes, amigos de RPP!

Bienvenidos a la cobertura del partido entre Cienciano y Bolívar, minuto a minuto, por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Te recomendamos

Tags

Bolívar Club Bolívar Cienciano Copa Sudamericana Partidos de hoy

Lo último en Fútbol

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Configurar Boletín
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad

Contenido promocionado

Taboola