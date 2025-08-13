El equipo dirigido por el entrenador argentino Flavio Robatto llega después de ganar el sábado 5-0 al Real Tomayapo de Tarija, por la jornada 17 de la División Profesional de Bolivia, y que coloca a los 'celestes' en la tercera casilla con 33 puntos.
Lista de jugadores convocados para el partido ante Bolívar por la @Sudamericana.
El primer duelo se disputará en los 3.650 metros de altitud del Estadio Hernando Siles, en La Paz, reducto de la Academia boliviana que accede a esta llave después de eliminar en el repechaje a Palestino de Chile con un marcador global de 6-0.
Cienciano se apresta a dar el primer golpe al Bolívar de Bolivia, en el duelo de ida que se jugará el miércoles por los octavos de final de la Copa Sudamericana y que enfrenta a dos equipos acostumbrados jugar de locales por sobre los 3.000 metros de altura.
¡Buenas tardes, amigos de RPP!
Bienvenidos a la cobertura del partido entre Cienciano y Bolívar, minuto a minuto, por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
