Malas noticias en Alianza Lima: ¿cuál es la gravedad de la lesión de Kevin Quevedo?

Alianza Lima publicó este martes el parte médico del atacante peruano Kevin Quevedo, que se lesionó durante los entrenamientos de la pretemporada del equipo blanquiazul en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Se informó que Kevin Quevedo sufrió una lesión que le impidió culminar los trabajos y "tuvo que salir del terreno de juego" de los trabajos al mando del entrenador Pablo Guede.

"Los estudios médicos realizados detectaron que el atacante tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho", señaló Alianza.

A pesar de la dolencia, la institución victoriana indicó que Quevedo viajará con el plantel a Uruguay, donde realizará el proceso de recuperación.

Alianza en amistosos en Uruguay

Los blanquiazules tendrán duelos de nivel internacional por la Serie Río de la Plata. Se anunció de manera oficial el fixture de cada uno de los participantes, donde se confirmó que Alianza Lima tendrá como rivales a los argentinos Independiente de Avellaneda y Atlético Unión, así como al Colo Colo de Chile.

¿Cuáles son los principales fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

