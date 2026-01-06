Partidos de hoy, miércoles 7 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Supercopa de España y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 7 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. Manchester City vs. Brighton – Disney+ Premium, ESPN 2

2:30 p.m. Everton vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

2:30 p.m. Fulham vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN

2:30 p.m. Brentford vs. Sunderland – Disney+ Premium

2:30 p.m. Crystal Palace vs. Aston Villa – Disney+ Premium

2:30 p.m. Bournemouth vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN 3

3:15 p.m. Newcastle vs. Leeds United – Disney+ Premium

3:15 p.m. Burnley vs. Manchester United – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:30 p.m. Napoli vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN

12:30 p.m. Bologna vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. Lazio vs. Fiorentina – Disney+ Premium

2:45 p.m. Parma vs. Inter Milán – Disney+ Premium

2:45 p.m. Torino vs. Udinese – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC

06:30 a.m. Japón vs. Siria – OneFootball

06:30 a.m. Corea del Sur vs. Irán - OneFootball

09:30 a.m. Uzbekistán vs. Líbano – OneFootball

Partidos de hoy, Allianz Cup – Portugal

3:00 p.m. Benfica vs. SC Braga – DSports+, DGO

Partidos de hoy, Kings World Cup Nations

4:00 p.m. Chile vs. Marruecos – Disney+ Premium, ESPN 3

5:00 p.m. Argentina vs. Japón – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Supercopa de España

2:00 p.m. FC Barcelona vs. Athletic Club – América TV, tvGO