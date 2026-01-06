Se acerca a Alianza Lima: Luis Advíncula se va de Boca Juniors, según prensa de Argentina

La etapa de Luis Advíncula en Boca Juniors atraviesa sus últimos días, ya que la prensa argentina señala que el futbolista peruano no seguirá en el equipo que dirige Claudio Úbeda.

Emiliano Raddi, periodista de ESPN Argentina, aseguró que Advíncula llegó a un acuerdo con Boca Juniors para rescindir su contrato luego de varios días de negociaciones.

Además, la publicación destaca que el mundialista con la Selección Peruana continuará su carrera en el fútbol peruano, certamen donde es vinculado como posible incorporación de Alianza Lima.

Recordemos que Advíncula llegó a Boca en 2021 y se ganó con trabajo el puesto de titular. E incluso fue uno de los mejores jugadores xeneizes en el subcampeonato de la Copa Libertadores en 2023. En la última temporada perdió peso en el equipo y acabó como suplente.

Alianza se pronunció sobre Luis Advíncula

Pablo Guede respondió sobre la chance que Luis Advíncula se incorpore a su equipo a pesar que Boca Juniors habría decidido que permanezca en su plantel para este año.

"Quiero charlar primero con Franco (Navarro), pero ¿a quién no le gustaría tenerlo en su equipo?", comentó el entrenador argentino.

📌 AHORA



Luis Advíncula se va de Boca.



El jugador llegó a un acuerdo para arreglar la rescisión de su contrato y va a seguir su carrera en Perú 🇵🇪. pic.twitter.com/yEB08faieS — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) January 7, 2026

Títulos de Advíncula en Boca Juniors

Copa Argentina 2021

Supercopa Argentina 2023

Liga Profesional de Argentina 2022

Trofeo de Campeones 2022

* Goleador de Boca Juniors en la Libertadores 2023.