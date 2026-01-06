Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Se acerca a Alianza Lima: Luis Advíncula se va de Boca Juniors, según prensa de Argentina

Luis Advíncula juega desde el 2021 en Boca Juniors.
Luis Advíncula juega desde el 2021 en Boca Juniors. | Fuente: FPF - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Emiliano Raddi, periodista de ESPN Argentina, aseguró que Luis Advíncula rescindió contrato con Boca Juniors.

La etapa de Luis Advíncula en Boca Juniors atraviesa sus últimos días, ya que la prensa argentina señala que el futbolista peruano no seguirá en el equipo que dirige Claudio Úbeda.

Emiliano Raddi, periodista de ESPN Argentina, aseguró que Advíncula llegó a un acuerdo con Boca Juniors para rescindir su contrato luego de varios días de negociaciones.

Además, la publicación destaca que el mundialista con la Selección Peruana continuará su carrera en el fútbol peruano, certamen donde es vinculado como posible incorporación de Alianza Lima.

Recordemos que Advíncula llegó a Boca en 2021 y se ganó con trabajo el puesto de titular. E incluso fue uno de los mejores jugadores xeneizes en el subcampeonato de la Copa Libertadores en 2023. En la última temporada perdió peso en el equipo y acabó como suplente.

Alianza se pronunció sobre Luis Advíncula

Pablo Guede respondió sobre la chance que Luis Advíncula se incorpore a su equipo a pesar que Boca Juniors habría decidido que permanezca en su plantel para este año.

"Quiero charlar primero con Franco (Navarro), pero ¿a quién no le gustaría tenerlo en su equipo?", comentó el entrenador argentino.

Títulos de Advíncula en Boca Juniors

  • Copa Argentina 2021
  • Supercopa Argentina 2023
  • Liga Profesional de Argentina 2022
  • Trofeo de Campeones 2022

* Goleador de Boca Juniors en la Libertadores 2023.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Luis Advíncula Liga1 Fichajes 2026

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA