El Independiente vs. U de Chile fue suspendido en Avellaneda por hechos violentos en estadio [VIDEO]

Este miércoles, Independiente recibió en la ciudad de Avellaneda a su par de U. de Chile en lo que fue la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En el inicio del segundo tiempo, el partido de Independiente contra la Universidad de Chile iba empatado a uno, pero este tuvo que ser paralizado. Y es que las hinchas de ambos equipos protagonizaron hechos violentos, por lo que el árbitro del duelo detuvo las acciones en el Estadio Libertadores de América.

Todo se dio a partir del minuto 3 de la segunda parte. Incluso, las cámaras de la señal de ESPN pactaron imágenes de proyectiles tanto desde el lado de los hinchas de Independiente como de la tienda chilena.

ATENCIÓN: INCIDENTES CON LOS HINCHAS DE U. DE CHILE EN EL LIBERTADORES DE AMÉRICA.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7d0vHeWFFG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2025

Se paralizó el Independiente contra U. de Chile

Desde la megafonía del recinto se hizo un llamado a los hinchas del elenco chileno para que abandonen las instalaciones.

Además, los jugadores del 'Rojo' como del cuadro azul ingresaron a los vestuarios, mientras que la policía local resolvía los incidentes en las tribunas.

Para este partido, Independiente tuvo una oncena titular conformada por Rey; Vera, Lomónaco, Valdéz, Zabala; Cedrés, Loyola, Cabral, Millán; Ávalos y Montiel.

Además, la escuadra chilena -que es campeón de la Sudamericana en una ocasión- salió con Castellón; Ramírez, Calderón, Zaldivia; Aránguiz, Altamirano, Hormazábal, Sepúlveda; Guerrero, Assadi y Di Yorio.

