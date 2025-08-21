Últimas Noticias
¿Alista demanda? Christian Cueva exige rectificación a diario de Ecuador por vincularlo en fiesta de jugadores del Emelec

Christian Cueva, volante de Emelec.
Christian Cueva, volante de Emelec. | Fuente: Emelec
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El diario Extra de Ecuador informó en una publicación que el peruano Christian Cueva participó de una fiesta de 18 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Christian Cueva negó haber participado en una fiesta en Guayaquil, en donde el volante peruano -de acuerdo al diario ecuatoriano Extra- habría asistido con un grupo de compañeros de Emelec,.

El mencionado medio de comunicación agregó que la reunión duró 18 horas después del triunfo de Emelec ante Técnico Universitario por la Liga Pro de Ecuador.

En el comunicado publicado en Instagram, Cueva negó tajantemente que estuvo presente en la supuesta fiesta e indicó que la publicación daña su "reputación personal y profesional". 

“He tenido conocimiento de la publicación realizada en su medio, de fecha 20 de agosto del presente año 2025, en la cual se menciona mi nombre, afectando mi reputación personal y profesional, así como también la imagen institucional del Club Sport Emelec, equipo al que represento con orgullo y responsabilidad”, se lee en un documento.

El volante de 33 años pide que se rectifiquen por lo sucedido. "En virtud de lo anterior, solicito se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo máximo de 24 horas, utilizando los mismos medios de difusión en los que se emitió la información que vulnera mis derechos”, agregó.

Cueva no descarta plantear una demanda en caso de no atiendan sus pedido. “De no atender este requerimiento, me veré en la obligación de iniciar las acciones legales pertinentes, para lo cual autorizo expresamente al abogado Josué Aquiles González Medina para que actúe en mi nombre y representación en todas las gestiones legales necesarias”, culminó.

Christian Cueva Emelec Liga Pro de Ecuador

