Otra vez, en Brasil: así se dieron los desmanes entre Lanús y la policía local en el Maracaná [VIDEO]

La violencia fue parte nuevamente entre la policía brasilera e hinchas argentinos.
La violencia fue parte nuevamente entre la policía brasilera e hinchas argentinos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Andre Coelho
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El segundo tiempo de Lanús contra Fluminense sufrió una demora por hechos violentos en el partido de la Copa Sudamericana.

El último miércoles, Lanús le empató 1-1 a Fluminense en el mítico Maracaná y con ello se metió a las semifinales de la Copa Sudamericana. Aunque, el resultado ha quedado un poco de lado.

Y es que se dieron nuevos hechos violentos entre la policía brasilera e hinchas de un club argentino; esta vez los de Lanús. Hubo desmanes en el recinto ubicado en la ciudad de Río de Janeiro y los mismos fueron compartidos en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Esto se dio en el mediotiempo del cotejo de Lanús y, por lo mismo, la segunda mitad frente al 'Flu' sufrió 20 minutos de retraso aproximadamente.

Así fueron los hechos en el Estadio Maracaná.
Así fueron los hechos en el Estadio Maracaná. | Fuente: X

La Copa Sudamericana y nuevos hechos violentos

Los hechos no solo se dieron en parte de las tribunas del recinto en Río, sino también en los accesos que llevan a los servicios higiénicos.

"La fuerza policial del país vecino y la seguridad privada arremetieron contra los fanáticos del Granante, lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de gomas", es lo que indica, por ejemplo, el medio argentino TyC Sports.

Es por esto que también los jugadores de Lanús se acercaron a las gradas para pedir que cesen los hechos violentos en el Estadio Maracaná.

No es la primera vez que sucesos de este tipo se dan en Brasil entre la policía local e hinchas argentinos. Lo mismo ocurrió cuando, hace unos meses, hubo desmanes con fanáticos de Godoy Cruz en el MRV Arena de Belo Horizonte (partido contra Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana).

En lo que tiene que ver con el cotejo, a los 20 minutos Luciano Acosta cabeceó dentro del área y asistió al uruguayo Agustín Canobbio que anotó el 1-0 con un golazo.

Pero a los 67', Dylan Aquino marcó el empate 1-1 que silenció a los hinchas del 'Flu' en el Maracaná y puso a cantar a los aficionados del Granate, pues ese gol le daba la clasificación.

