Con la baja de una de sus figuras ante Alianza: la U. de Chile dio sus convocados por la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Duelo que sacará chispas. Alianza Lima juega este jueves contra la Universidad de Chile en lo que será uno de los partidos de ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

En la previa, hasta el último miércoles, la U. de Chile no había dado cuenta de su lista de convocados. Sus jugadores se entrenaron en la Videna, pero el entrenador Gustavo Álvarez -en su momento- no otorgó los nombres de sus futbolistas frente a Alianza Lima.

Sin embargo, ello cambió justo en el día del partido ya que por medio de sus redes sociales el 'Romántico viajero' dio cuenta de su convocatoria para visitar a Alianza en el Estadio Alejandro Villanueva.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

📝 Revisa a los 2️⃣3️⃣ citados por Gustavo Álvarez para enfrentar a Alianza Lima, a las 21:30 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva 🏟️#VamosLaU 🔵🔴https://t.co/OZ00sGYKEW — Universidad de Chile (@udechile) September 18, 2025

Como ya era conocido, en el cuadro chileno es confirmada la baja del delantero y figura Lucas Di Yorio debido a una lesión.

La prensa chilena mencionó que el atacante en mención presenta una dolencia a los meniscos en una de sus rodillas, lo que lo alejará de los terrenos de juego en el corto plazo.

Convocados de la Universidad de Chile contra Alianza Lima en Matute

Cristopher Toselli

Franco Calderón

Ignacio Tapia

Nicolás Fernández

Maximiliano Guerrero

Leandro Fernández

Lucas Assadi

Nicolás Guerra

Pedro Garrido

David Retamal

Sebastián Rodríguez (con pasado en Alianza Lima )

) Felipe Salomoni

Matías Sepúlveda

Fabián Hormazábal

Javier Altamirano

Charles Aránguiz

Marcelo Díaz

Matías Zaldivia

Ignacio Vásquez

Antonio Díaz



Gabriel Castellón



Rodrigo Contreras

Rubén Vera

¿A qué hora juegan y dónde ver el Alianza Lima vs U de Chile por la Copa Sudamericana?

En Perú, el partido está programado para las 7:30 p.m. Será transmitido por las señales de ESPN y Disney+, mientras que RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM. La web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.