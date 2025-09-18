Últimas Noticias
Con la baja de una de sus figuras ante Alianza: la U. de Chile dio sus convocados por la Copa Sudamericana

La U de Chile ganó la Sudamericana en el año 2011.
La U de Chile ganó la Sudamericana en el año 2011. | Fuente: Club Universidad de Chile
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La U. de Chile tiene todo listo para visitar a Alianza Lima en la ida de cuartos de final.

Duelo que sacará chispas. Alianza Lima juega este jueves contra la Universidad de Chile en lo que será uno de los partidos de ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

En la previa, hasta el último miércoles, la U. de Chile no había dado cuenta de su lista de convocados. Sus jugadores se entrenaron en la Videna, pero el entrenador Gustavo Álvarez -en su momento- no otorgó los nombres de sus futbolistas frente a Alianza Lima.

Sin embargo, ello cambió justo en el día del partido ya que por medio de sus redes sociales el 'Romántico viajero' dio cuenta de su convocatoria para visitar a Alianza en el Estadio Alejandro Villanueva.

Como ya era conocido, en el cuadro chileno es confirmada la baja del delantero y figura Lucas Di Yorio debido a una lesión.

La prensa chilena mencionó que el atacante en mención presenta una dolencia a los meniscos en una de sus rodillas, lo que lo alejará de los terrenos de juego en el corto plazo.

Convocados de la Universidad de Chile contra Alianza Lima en Matute

  • Cristopher Toselli
  • Franco Calderón
  • Ignacio Tapia
  • Nicolás Fernández
  • Maximiliano Guerrero
  • Leandro Fernández
  • Lucas Assadi
  • Nicolás Guerra
  • Pedro Garrido
  • David Retamal
  • Sebastián Rodríguez (con pasado en Alianza Lima)
  • Felipe Salomoni
  • Matías Sepúlveda
  • Fabián Hormazábal
  • Javier Altamirano
  • Charles Aránguiz
  • Marcelo Díaz
  • Matías Zaldivia
  • Ignacio Vásquez
  • Antonio Díaz
  • Gabriel Castellón
  • Rodrigo Contreras
  • Rubén Vera

¿A qué hora juegan y dónde ver el Alianza Lima vs U de Chile por la Copa Sudamericana?

En Perú, el partido está programado para las 7:30 p.m. Será transmitido por las señales de ESPN y Disney+, mientras que RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM. La web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

