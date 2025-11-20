Partidazo: Lanús y Atlético Mineiro ya están en Asunción para la gran final de la Copa Sudamericana

A poco de un partido que definirá la segunda mitad de la gloria. Este sábado, Lanús y Atlético Mineiro juegan en el marco de la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

Tan solo restan dos días para que Lanús y el elenco de Atlético Mineiro se vean las caras en la ciudad de Asunción. Los dos conjuntos, por ejemplo, arribaron en las últimas horas a la capital paraguaya y empiezan a ultimar detalles para chocar.

"Estamos en Asunción del Paraguay. Al aterrizar, fuimos recibidos por Nery Pumpido, exjugador de la institución, campeón del mundo con la Selección Argentina y actual Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la CONMEBOL", indicó Lanús por medio de sus redes sociales.

La publicación del club granate fue acompañada de imágenes de sus jugadores y parte del staff técnico.

Lo mismo vino por medio de parte del 'Galo'. El cuadro brasilero, que tiene como principal arma de ataque al delantero Hulk, quiere dar que hablar este fin de semana.

"Nuestro equipo ya está en Asunción", es lo que menciona Atlético Mineiro en sus cuentas de Facebook, Instagram y X.

En tanto, Lanús va por su segundo título de la Sudamericana, mientras que el club brasilero espera levantarlo por primera vez.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Mineiro vs Lanús en vivo por final de Copa Sudamericana 2025?



El partido entre Atlético Mineiro vs Lanús se disputará el sábado 22 de noviembre en el estadio General Pablo Rojas en Asunción, Paraguay. El recinto tiene capacidad para 45 000 espectadores.

El partido de Atlético Mineiro ante Lanús será transmitido por las señales de ESPN, D Sports, Disney+ y D GO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.