"La ilusión sigue viva": Bolivia y su mensaje tras el sorteo del repechaje al Mundial 2026

Bolivia va con todo. Este jueves, el combinado sudamericano conoció a su rival con el que buscará llegar a la final de su zona en el repechaje internacional al Mundial 2026.

Surinam, que pertenece a Concacaf, será el contrincante de la Selección de Bolivia que dirige el director técnico Óscar Villegas. Justamente, 'La Verde' usó sus redes sociales para calentar lo que será el enfrentamiento que lo pondría a un paso de jugar al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"La ilusión sigue viva. En el repechaje, jugamos con el corazón. Vamos Bolivia", es lo que indica la tienda sudamericana tanto en Facebook, Instagram y X.

🇧🇴❤️ La ilusión sigue viva.

En el repechaje, jugamos con el corazón.

Vamos Bolivia. 🇧🇴#FBFtrabajando pic.twitter.com/vCVmAxEomx — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) November 20, 2025

Bolivia rumbo al Mundial 2026

No todo quedó allí porque posteriormente dio cuenta de cuál será el camino para estar en la Copa del Mundo del próximo año.

"¡Ya conocemos a nuestro rival para el repechaje mundialista! El día de hoy en horas de la mañana, se llevó a cabo el sorteo de los Play Offs de la Copa del Mundo, nuestro rival para las semifinales es Surinam y de llegar a la final nos enfrentamos a Irak en la final", agregaron.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que a través de un comunicado emitido en su página web, la FIFA informó que Guadalajara y Monterrey han sido las ciudades elegidas para albergar los cotejos que dará dos cupos para la Copa del Mundo.

"Guadalajara y Monterrey serán las sedes del Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará del 23 al 31 de marzo de 2026, donde se disputarán dos de las últimas plazas para la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 equipos", indicó Gianni Infantino, presidente de FIFA, en su cuenta de Instagram.

Así se jugará el repechaje internacional al Mundial 2026

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final 1: Ganador Nueva Caledonia/Jamaica vs. Congo

Semifinal 2: Bolivia vs. Surinam

Final 2: Ganador Bolivia/Surinam vs. Irak