Se espera casi 20 mil hinchas de Lanús y Atlético Mineiro en Asunción para la final de la Copa Sudamericana

Será una fiesta. Asunción espera recibir más de 19 000 hinchas extranjeros con motivo de la final única de la Copa Sudamericana 2025, pautada para el sábado 22 de noviembre, entre el argentino Lanús y el brasilero Atlético Mineiro, informó este lunes la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay.

La capital paraguaya, que acoge por tercera vez una final de la Copa Sudamericana y la segunda de forma consecutiva, espera la llegada de al menos 10 000 aficionados del Lanús y 9 000 de Atlético Mineiro, dijo el director general de movimiento migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones, Favio Espinoza, que basó su previsión en la cantidad de entradas vendidas.

Está previsto que los hinchas del Lanús ingresen al país en cerca de 60 buses, principalmente por el puesto fronterizo entre la ciudad paraguaya de Puerto Falcón y la argentina Clorinda, detalló el funcionario.

Se viene la final de la Copa Sudamericana

Otros 50 buses con aficionados del 'Galo' son esperados por el puente de la Amistad, que conecta a la localidad paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú.

Además, están pautados al menos 15 vuelos chárter, con unos 100 pasajeros cada uno, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

Espinoza aseguró que se anticipa una mayor afluencia de argentinos debido al feriado del Día de la Soberanía Nacional que se celebra en el vecino país y coincide con este fin de semana.

El Defensores del Chaco, con una capacidad para más de 42 000 espectadores y considerado el más emblemático de Paraguay, es el escenario elegido y ha sido refaccionado "especialmente para esta final", señaló la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Lanús, campeón en 2013, buscará su segundo título al enfrentar el sábado a las 17.00 (hora local) a un Atlético Mineiro que peleará por obtener su primer trofeo.

El campeón de la Copa Sudamericana 2025 recibirá 6,5 millones de dólares y el subcampeón se embolsará dos millones, anunció el pasado 21 de octubre la Conmebol.