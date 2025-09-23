Últimas Noticias
Kevin Serna, exjugador de Alianza, se lució con tremenda jugada que terminó en golazo de Fluminense ante Lanús [VIDEO]

Kevin Serna de Fluminense controla el balón, en un partido de los cuartos de final entre Fluminense y Lanún el estadio de Maracaná.
Kevin Serna de Fluminense controla el balón, en un partido de los cuartos de final entre Fluminense y Lanún el estadio de Maracaná. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Agustín Canobbio anotó el 1-0 de Fluminense en duelo de Copa Sudamericana 2025 tras jugada de Kevin Serna.

Fluminense colocó el 1-0 ante Lanús en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El gol del cuadro local llegó tras una buena definición del delantero uruguayo Agustín Canobbio que desató la locura en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La apertura en el marcador nació desde los pies de Kevin Serna, que a base de velocidad y regate burló a la defensa visitante para enviar un centro que llegó a Canobbio, que con una pirueta venció la resistencia del arquero Nahuel Losada en el minuto 20 del primer tiempo.

Noticia en desarrollo...

Fluminense
la jugada de gol de Fluminense con Kevin Serna como protagonista. | Fuente: ESPN

Fluminense vs Lanús: alineaciones confirmadas

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes, Renê; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Luciano Acosta, Agustín Canobbio; Everaldo Stum. DT: Renato Gaúcho.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

