Kevin Serna tendrá que esperar: lista de convocados de Colombia para las últimas fechas de las Eliminatorias

Colombia enfrentará a Venezuela y Bolivia en setiembre por las Eliminatorias
Colombia enfrentará a Venezuela y Bolivia en setiembre por las Eliminatorias | Fuente: Fluminense / Selección de Colombia
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Venezuela y Bolivia en setiembre. Dayro Moreno, de 39 años, regresa a la Selección de Colombia.

Nombres revelados. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección de Colombia, dio a conocer este viernes la lista de convocados del cuadro ‘cafetero’ para disputar en setiembre los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, ante Venezuela y Bolivia.

El delantero Dayro Moreno, que el siguiente mes cumplirá 40 años, es la gran novedad en la convocatoria de Colombia que busca sellar en los duelos próximos su clasificación directa al Mundial 2026. El jugador del Once Caldas tiene 20 goles en esta temporada, siendo 8 de esas anotaciones en la Copa Sudamericana.

James Rodríguez, capitán del equipo, lidera la nómina en la que también destaca Luis Díaz, quien en este mercado pasó a las filas del Bayern Munich.

Lorenzo consideró en la prelista al atacante Kevin Serna, de las filas del Fluminense y que pasó actuó en el fútbol peruano con clubes como Alianza Lima y ADT. No obstante, el extremo del 'Flu' no entró en la nómina definitiva.

Lista de convocados de Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas

Arqueros: Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX), David Ospina – Atlético Nacional (COL) y Kevin Mier – Cruz Azul (MEX).

Defensas:  Andrés Román – Atlético Nacional (COL), Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG), Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR), Deiver Machado – R.C. Lens (FRA), Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA), Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP), Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA), Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) y Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).

Mediocampistas: James Rodríguez – Club León (MEX), Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG), Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG), Jorge Carrascal – Flamengo (BRA), Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG), Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG), Kevin Castaño – River Plate (ARG) y Richard Ríos – S.L. Benfica (POR).

Delanteros: Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER), Luis Suárez – Sporting C.P. (POR), Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL), Dayro Moreno – Once Caldas (COL), Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) y Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS).

Colombia, a un paso del Mundial 2026

El representativo tricolor concentrará en Barranquilla desde el próximo sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en el que tomarán un vuelo directo a Maturín, Venezuela.  

Todos los futbolistas citados se reunirán en Barranquilla el martes 2 de septiembre para afrontar el compromiso frente a Bolivia.

Colombia se encuentra en la sexta casilla de las Eliminatorias contando con 22 puntos. Los de Néstor Lorenzo tienen de momento el último boleto que brinda la clasificación directa a la Copa del Mundo.

Un punto le alcanzará a Colombia para tener asegurado, por lo menos, el sétimo puesto que brinda el acceso al repechaje intercontinental. En tanto, con una victoria ya tendrá en el bolsillo el boleto de clasificación directa.

Selección de Colombia Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026 Kevin Serna Dayro Moreno

