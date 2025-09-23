Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, estará en El valor de la verdad este domingo. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, será el próximo invitado en El valor de la verdad este domingo 28 de setiembre. El popular ‘Cri Cri’ se sentará en el sillón rojo para hablar de su estadía en prisión, durante once meses, al ser acusado de agredir sexualmente a una joven de 19 años en un inmueble en el distrito de La Molina.

En el adelanto, publicado por el programa este martes, se pudo escuchar al juez Víctor Alfaro dictando la prisión preventiva contra Cristian Antonio Martínez Guadalupe, quien recientemente salió en libertad al ser recluido en el penal de Lurigancho.

“Mi madre se movió por todos lados para demostrar mi inocencia. Si no fuera por mi negrita ten por seguro que me quedaba 20 años adentro”, expresó Martínez entre lágrimas al conductor Beto Ortiz mientras se acercaba a su mamá Cecilia Guadalupe. “Eres mi hijo y siempre voy a estar contigo”, le dijo su familiar a ‘Cri Cri’ mientras lo abrazaba.

Seguidamente, Cristian Martínez aseguró estar “dolido” por alguien a quien consideraba “como su hermano” y quien, según cuenta, le dio “una puñalada en el corazón”.

“Me dolió bastante que salga de él porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón. Sentí que me desenterró para apuñalarme nuevamente y enterrarme”, expresó el primo de ‘La foquita’.

Cristian Antonio Martínez Guadalupe es primo hermano del exfutbolista Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram

Cristian Martínez hablará de su detención y juicio en El valor de la verdad

Por otro lado, Cristian Martínez relató el momento en que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) entraron a su vivienda para llevarlo detenido al ser acusado de presunta violación sexual en agravio de una joven.

“Comienzan a tocar la puerta. Me dijeron: '¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Has ultrajado a tal persona'. '¿Qué?' le digo yo (sorprendido)”, mencionó Martínez acongojado.

En ese sentido, su madre Cecilia relató el duro momento al no poder contactar a su hijo. “Lo llamaba y lo llamaba y no me contestaba hasta que me contestó y me dijo: 'Mamá, yo me voy a matar'. Le dijo que no lo haga”, sostuvo.

Del mismo modo, la mamá de Cristian Martínez contó el momento en que intentó conversar con su hermano el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien le habría negado su apoyo.

“Le dije: ‘Lucho quiero hablar contigo’. '¿De qué?' me dijo. Yo tengo las pruebas y mi hijo no tocó a esa persona y él me dijo: 'No'. Me fui llorando de rabia”, señaló.

Por último, ‘Cri Cri’ confesó que su tía Charo, madre de Jefferson Farfán, le había dicho que lo consideraba inocente. “Mi tía sabe. Ella me dijo: 'Hijito, yo creo en ti. Tranquilo'. Esas fueron sus palabras”.

Recientemente, Cristian Martínez salió del penal de Lurigancho luego de 11 meses. | Fuente: Instagram

Cristian Martínez ‘Cri Cri’ salió de prisión luego de 11 meses

Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad tras haber sido excarcelado del Penal de Lurigancho, luego de que una joven de 19 años lo denunciara por presunto abuso sexual en el 2024 en inmueble ubicado en el distrito limeño de La Molina.

Martínez Guadalupe fue liberado el último miércoles 27 de agosto tras haber estado casi 11 meses cumpliendo un mandato de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público, a raíz de este caso.

La familia de Christian Martínez indicó a la prensa que su liberación se produjo tras una serie de pruebas periciales que resultaron a su favor. Fabiola, esposa del también conocido como “Cri Cri”, expresó su felicidad al ver libre al padre de sus hijos.

“Muy feliz y él también ha estallado de alegría. Hemos gritado, hemos llorado. Mi hijita es la que más ha extrañado a su papá. Nunca lo he abandonado, no lo iba a hacer tampoco”, exclamó Fabiola a los medios.