Cuesta arriba para Cienciano: Cauteruccio, de penal, puso el 1-0 de Bolívar en el Cusco [VIDEO]

Partido de altura. Cienciano recibió a su par de Bolívar en la altura del Cusco en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En la ida, jugada en La Paz, Bolívar se impuso 2-0 contra Cienciano. Ahora, en el Estadio Garcilaso de la Vega, el cuadro peruano la tuvo complicada porque en el primer tiempo la visita se adelantó por medio de un gol del delantero uruguayo Martín Cauteruccio, quien tiene pasado en Sporting Cristal.

Fue a los 15 minutos que Cienciano se vio por debajo en el marcador. El tanto del cuadro boliviano llegó por un claro penal que cometió el defensa Maximiliano Amondarain.

¡¡EXISTEN!! Golazo total de Cauteruccio de PENAL para poner el 1-0 de Bolívar vs. Cienciano (3-0 global) por los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.



Bolívar y el gol de Martín Cauteruccio

El zaguero charrúa, en su intento despejar la pelota, le cometió una falta a un rival. El árbirtro Agustín Aragón no dudó en cobrar.

De esta manera, el popular 'Caute' se paró frente al balón y con un certero remate de derecha aumentó la ventaja global para la 'Academia celeste'.

Para este partido, Cienciano tuvo una oncena titular conformada por Juan Cruz Bolado; Danilo Ortíz, Maximiliano Amondaraín, Jimmy Valoyes; Cristian Neira, Claudio Torrejón, Santiago Arias, Yimmy Gamero; Alejandro Hohberg; Cristian Souza y Carlos Garcés.

En tanto, su par boliviano salió con Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén, José Sagredo, Jesús Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar; Damián Batallini, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio.