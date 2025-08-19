Cienciano vs. Bolívar: ¿dónde ver EN VIVO la vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana en Cusco?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cienciano vs. Bolívar EN VIVO: se enfrentan este miércoles 20 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco (Perú). El partido corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, ESPN 2 y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

► Cienciano vs Bolívar: ¿a qué hora juegan en Cusco y dónde ver en vivo la vuelta de octavos de Copa Sudamericana?

Cienciano apelará a las grandes noches de 2003, cuando se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, para tratar de remontar ante Bolívar el 2-0 e intentar llegar a los cuartos de final.

'La Furia Roja' requiere el triunfo por tres goles para evitar que sea Bolívar quien pase de ronda. En caso la victoria sea por dos tantos, la llave se definirá en la tanda de penales.

Para este nuevo cotejo, el técnico de Cienciano, Carlos Desio, reconoció que el cuadro cusqueño no puede cometer los errores que tuvo en La Paz, lo que fue aprovechado por Bolívar para inclinar la llave a su favor.

Cienciano, que llegó a los octavos de final tras acabar primero en la fase de grupos, ocupa actualmente la duodécima posición en la Liga1 con cinco puntos, descansando en la reciente jornada del Clausura.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Cienciano vs Bolívar: altas y bajas para la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana 2025

Cienciano fichó a Ray Sandoval, pero no fue inscrito por solo podían registrar a cinco refuerzos para la ronda de octavos de final. Bolívar, por su parte, no cuenta con Ramiro Vaca, suspendido tras dar positivo en una prueba antidopaje.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Bolívar EN VIVO por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido de Cienciano ante el elenco boliviano de Bolívar está programado para el miércoles 20 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Bolívar EN VIVO por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 5:00 p.m. En Bolivia , el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 6:00 p.m. En Ecuador, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 5:00 p.m.



En Venezuela, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 6:00 p.m.

En España, el partido Cienciano vs. Bolívar comienza a las 00:00 a.m. (jueves)

¿Qué canales transmiten el Cienciano vs Bolívar EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y Sudamérica en TV a través de la señal de ESPN 2, mientras que en México y Centroamérica se verá en ESPN 4. Vía streaming, el cotejo por la Copa Sudamericana va por Disney+ Premium.

RPP transmitirá el Cienciano vs. Bolívar a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Cienciano vs Bolívar: alineaciones posibles

Cienciano: Ignacio Barrios, Leonel Galeano, Maximiliano Amondaraín, Jimmy Valoyes; Cristian Neira, Yimmy Gamero, Claudio Torrejón, Agustín González; Alejandro Hohberg, Cristian Souza; Carlos Garcés.

Bolívar: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén, Santiago Echeverría, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano; Damián Batallini, Antonio Melgar, Patricio Rodríguez; Martín Cauteruccio.

Cienciano vs Bolívar: últimos resultados



13/08/2025 | Bolívar 2-0 Cienciano – Copa Sudamericana

08/08/2025 | Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano – Liga1

04/08/2025 | Cienciano 3-0 Los Chankas – Liga1