U. de Chile vs. Independiente: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Copa Sudamericana 2025?

Guía TV, U de Chile vs Independiente por la Sudamericana.
Guía TV, U de Chile vs Independiente por la Sudamericana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

U. de Chile juega en casa contra el argentino Independiente en una de las llaves (ida) de los octavos de final.

U. de Chile vs. Independiente se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El 'Rojo', como se le conoce a Independiente, hizo una buena fase de grupos en la Sudamericana que lo clasificó a esta instancia para chocar ante la U. de Chile. Sin embarbo, no ha ganado en sus últimos cinco partidos mientras, que los azules destacaron en la Libertadores, golearon en los 'playoffs' de este certamen y están peleando por el título de la liga chilena.

La U. de Chile, jugando en casa, sólo ha perdido un partido de cuatro disputados entre Libertadores y Sudamericana en esta campaña.

¿Cómo llegan la U de Chile e Independiente a los octavos de la Copa Sudamericana?

El popular 'Romántico viajero' llega de golear 4-1 a Unión Española en la liga chilena, mientras que la escuadra argentina viene de empatar a cero con River Plate por la Liga Profesional.

¿Cuándo y dónde juegan U de Chile vs Independiente en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el miércoles 13 de agosto en el Estadio Nacional (Santiago). El recinto tiene una capacidad para 46,190 espectadores.

¿A qué hora juegan U de Chile vs Independiente en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 8:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el U de Chile vs Independiente en vivo por TV y streaming?

El partido de U. de Chile contra Independiente será transmitido vía D Sports, DGO, ESPN y Disney+ (estos dos últimos solo para Argentina). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

U de Chile vs Independiente: alineaciones posibles

U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y, Lucas Assadi. 

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomonaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández, Santiago Montiel; Luciano Cabral, Walter Mazzantti y Matías Abaldo.

U. de Chile Independiente Copa Sudamericana

