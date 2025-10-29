Últimas Noticias
Partidos de hoy, jueves 30 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 30 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Palmeiras vs. LDU Quito por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 30 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. Palmeiras vs. LDU Quito – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. Lanús vs. U. de Chile – D Sports, DGO, Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:30 p.m. Cagliari vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. Pisa Sporting vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. Deportivo Olimpia vs. Alajuelense – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa del Rey – España

1:00 p.m. Puerto de Vega vs. Celta de Vigo – América tvGO

3:00 p.m. Palma de Río vs. Real Betis – América tvGO


Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:00 p.m. Unión Magdalena vs. Deportes Tolima – RCN

6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. América de Cali – RCN

8:20 p.m. Llaneros vs. Atlético Nacional – RCN


Partidos de hoy, Torneo Proyección – Argentina

1:00 p.m. Estudiantes La Plata vs. Argentinos Jrs. – ESPN 4, Disney+ Premium


