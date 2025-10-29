Partidos de hoy, jueves 30 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Palmeiras vs. LDU Quito por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 30 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. Palmeiras vs. LDU Quito – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. Lanús vs. U. de Chile – D Sports, DGO, Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
12:30 p.m. Cagliari vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. Pisa Sporting vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf
9:00 p.m. Deportivo Olimpia vs. Alajuelense – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa del Rey – España
1:00 p.m. Puerto de Vega vs. Celta de Vigo – América tvGO
3:00 p.m. Palma de Río vs. Real Betis – América tvGO
Partidos de hoy, Liga de Colombia
4:00 p.m. Unión Magdalena vs. Deportes Tolima – RCN
6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. América de Cali – RCN
8:20 p.m. Llaneros vs. Atlético Nacional – RCN
Partidos de hoy, Torneo Proyección – Argentina
1:00 p.m. Estudiantes La Plata vs. Argentinos Jrs. – ESPN 4, Disney+ Premium