En Pakistán destacan la figura de Nolberto Solano y apuntan que ayudará a elevar el nivel del fútbol en ese país

Pakistán es la primera selección que dirige Nolberto Solano.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa asiática sostiene que Nolberto Solano, DT de la Selección de Pakistán, es un entrenador agresivo y astuto.

Nolberto Solano, luego de su paso por el combinado Sub 23, ahora es el entrenador del primer equipo de Pakistán y busca poner a este combinado dentro del foco principal en el fútbol asiático.

Si bien la Selección de Pakistán no pasa por un buen momento, en el país en mención confían en el trabajo de Nolberto Solano. El portal Nukta, de Emiratos Árabes Unidos y el Sur asiático, destaca la figura del también exasistente de Ricardo Gareca en la bicolor.

"Pakistán ha expresado plena confianza en su nuevo entrenador, creyendo que su enfoque táctico y profesionalismo ayudarán a elevar los estándares futbolísticos del país en los próximos años", es lo que mencionan sobre Solano.

Solano tiene pasado como DT de Universitario y Santos FC.
La visión de Pakistán hacia Nolberto Solano

No todo quedó allí porque recoge la voz de un jugador del elenco pakistaní que es entrenado por 'Nobby' en las últimas semanas.

"Es un entrenador astuto y agresivo, y ese es un rasgo positivo. Hace hincapié en el control del balón y evita el desperdicio de posesión. Su filosofía se centra en el ataque", remarcan sobre el DT peruano.

Asimismo, destacan que se ha evolucionado en el ataque de Pakistán de la mano de Nolberto Solano, aunque ello hace que sean más vulnerables en la defensa.

"Se habrán dado cuenta de que atacamos más en esos partidos y logramos crear buenas ocasiones de gol. Dice que si uno se mantiene defendiendo, aumenta el riesgo de recibir goles", agrega.

El presente de Solano en la selección pakistaní

Por otra parte, la Selección de Pakistán no pudo clasificar a la Copa Asiática del año 2027 debido al empate a uno con Afganistán el pasado 14 de octubre.

"Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que todos piensen en jugar contra Pakistán: 'Tres puntos en la bolsa'. ¡No! Tenemos que afrontar todos los retos que se nos presenten", fue lo que indicó el DT en lo que su pasada presentación.

