En Pakistán destacan la figura de Nolberto Solano y apuntan que ayudará a elevar el nivel del fútbol en ese país

Solano tiene pasado como DT de Universitario y Santos FC. | Fuente: Pakistan Football Federation

La visión de Pakistán hacia Nolberto Solano

No todo quedó allí porque recoge la voz de un jugador del elenco pakistaní que es entrenado por 'Nobby' en las últimas semanas.

"Es un entrenador astuto y agresivo, y ese es un rasgo positivo. Hace hincapié en el control del balón y evita el desperdicio de posesión. Su filosofía se centra en el ataque", remarcan sobre el DT peruano.

Asimismo, destacan que se ha evolucionado en el ataque de Pakistán de la mano de Nolberto Solano, aunque ello hace que sean más vulnerables en la defensa.

"Se habrán dado cuenta de que atacamos más en esos partidos y logramos crear buenas ocasiones de gol. Dice que si uno se mantiene defendiendo, aumenta el riesgo de recibir goles", agrega.

El presente de Solano en la selección pakistaní

Por otra parte, la Selección de Pakistán no pudo clasificar a la Copa Asiática del año 2027 debido al empate a uno con Afganistán el pasado 14 de octubre.

"Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que todos piensen en jugar contra Pakistán: 'Tres puntos en la bolsa'. ¡No! Tenemos que afrontar todos los retos que se nos presenten", fue lo que indicó el DT en lo que su pasada presentación.