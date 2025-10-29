En Pakistán destacan la figura de Nolberto Solano y apuntan que ayudará a elevar el nivel del fútbol en ese país

Nolberto Solano, luego de su paso por el combinado Sub 23, ahora es el entrenador del primer equipo de Pakistán y busca poner a este combinado dentro del foco principal en el fútbol asiático.
Si bien la Selección de Pakistán no pasa por un buen momento, en el país en mención confían en el trabajo de Nolberto Solano. El portal Nukta, de Emiratos Árabes Unidos y el Sur asiático, destaca la figura del también exasistente de Ricardo Gareca en la bicolor.
"Pakistán ha expresado plena confianza en su nuevo entrenador, creyendo que su enfoque táctico y profesionalismo ayudarán a elevar los estándares futbolísticos del país en los próximos años", es lo que mencionan sobre Solano.