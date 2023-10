Paolo Guerrero explicó por qué falló su penal en la final de la Sudamericana: "El árbitro hablaba y hablaba"

Paolo Guerrero se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2023 este sábado con LDU de Quito tras ganar por penales al Fortaleza. Este magnífico resultado, sin embargo, estuvo cerca de ser distinto ya que el peruano falló el primer tiro de la serie.

El “depredador” fue el encargado de iniciar toda la tanda de penales, pero su disparo fue acertado por el arquero Joao Ricardo. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento?

“El árbitro hablaba y hablaba”

Paolo Guerrero brindó declaraciones a la prensa a su llegada a Ecuador y habló sobre dicho momento.

“Llego al penal y lo veo al árbitro conversando con los dos arqueros. Mientras esté caliente todo bien, todavía tengo fuerza, pero una vez te paras, te enfrías. El tipo hablaba y hablaba, yo estaba cansado porque se jugó 130 minutos. Le decía ‘estoy cansado, estoy muerto, quiero patear ya’. Y al tipo lo veía hablando y hablando”, señala el delantero. “Yo siempre pateo primero”.

“Se demoraba y ya cuando me tocó patear, no podía decir ‘ya no puedo patear’. Pateé, uno lo tiene que asumir con responsabilidad. Dije ‘voy a patear a un palo con mucha fuerza’ e infelizmente no me salió con tanta fuerza”, finalizó.

Guerrero suele abrir las series de penales en los clubes donde milita. Con LDU de Quito y en la Copa Sudamericana ya lo hizo en dos oportunidades: ante Ñublense (cuartos de final) y ante Sao Paulo (semifinales).

Un día después de ganar el ansiado trofeo, las redes sociales oficiales del torneo saludaron a Paolo Guerrero por este logro, con lo cual sumó su cuarto título internacional a nivel de clubes

Así fue su contratación

Tras el encuentro, el técnico Luis Zubeldía contó cómo tomó la decisión de contratar al atacante peruano. Según dijo, lo vio en un programa de televisión y notó que tenía bronca, por lo que decidió llamarlo.

"La banda quiere festejar. A Paolo (Guerrero) lo vi en un programa del Pollo (Vignolo)...se le notaba la espuma en la boca. Dile eso al Pollo, que gracias al Pollo Vignolo y a todos en su programa... se le notaba espuma en la boca, tenía bronca y yo a ese tipo de jugador lo conozco porque tuve al fenómeno de Pepe Sand también y yo dije 'esta es la mia, lo llamo'. En un día lo cerramos, no anduvimos con vuelta", indicó el técnico argentino.

Minutos antes, el delantero peruano también habló sobre su llegada a LDU y destacó el llamado del técnico Luis Zubeldía.

"Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Zubeldía y me dice 'te necesito aquí, porque contigo vamos a ganar la Sudamericana'. Y eso fue lo que me movió, lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando ese campeonato", indicó el delantero peruano.