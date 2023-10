Guido Bravo, gerente deportivo de Sporting Cristal, puso su cargo a disposición

El gerente deportivo de Sporting Cristal, Guido Bravo, puso su cargo a disposición este domingo luego de que el club no haya podido conseguir el torneo Clausura ni haya podido acceder a las finales de la Liga 1 Betsonn.

"Soy el máximo responsable de lo que ha pasado este año en el área deportiva. Como tal, creo que corresponde venir y pedir las disculpas del caso. No era como queríamos terminar ni tampoco creo que era lo que merecíamos. A partir de no haber logrado los objetivos que nos trazamos a inicios de año es que le he dicho a la directiva que voy a dar un paso al costado. He puesto mi cargo a disposición", señaló.

No se lograron los objetivos

Bravo, como gerente deportivo, fue el responsable principal de las contrataciones del equipo.

Las últimas de ellas, como Franco Medina, Adrian Ugarriza o incluso Nicolás Pasquini, no han sido del agrado de los fanáticos, quienes llegaron al Alberto Gallardo este domingo a criticar a toda la gerencia del club por los últimos resultados conseguidos. Pese a la victoria por 3 a 0 sobre Alianza Atlético de Sullana, dependían de un empate o derrota de Universitario de Deportes para poder llegar a la recta final del campeonato.

“Nosotros nos pusimos un objetivo inmediato y dos objetivos macro. El inmediato era clasificar a los grupos de la Libertadores. Eso lo pudimos lograr y fue una etapa bastante bonita del año. A partir de eso, los dos objetivos que nos trazamos, y que creo que son los importantes en un club como Sporting Cristal, eran clasificar a octavos de Libertadores y ser campeones a fin de año, que es algo que no hacemos desde 2020”, mencionó Bravo a los periodistas. “Por obvias razones, y siempre absolutamente consecuente, he decidido dar el paso al costado, porque no hemos logrado ninguno de estos dos objetivos”.

“Creo que son los objetivos por los que Sporting Cristal vive y compite. Es algo que sabemos al 100% las personas que estamos aquí liderando. Yo soy la persona que contrató y que armó esta idea, y por eso he tomado esa decisión”, añadió.

No todo fue color de rosa

Guido Bravo respondió otra de las críticas de la hinchada del Sporting Cristal al señalar cómo se ha planificado el dinero ganado a lo largo del año.

“Económicamente, a diferencia de gestiones anteriores, está bien en el sentido de que hay un sostén económico que nos permite que en los siguientes años la institución no vaya a pérdida. Ese era el primer objetivo que tenía Innova Sports cuando llegó al club”, mencionó. “Poder hacer inversiones más fuertes demora y toma tiempo. No se puede de un momento a otra, a partir de que obtuviste una cierta cantidad de dinero, utilizarlo de manera extrama en cosas de corto plazo. Aquí estamos en un proyecto de largo plazo”.

También señaló que, para analizar la campaña celeste en el año, se debe pensar en los múltiples factores que acompañan a los jugadores.

“Yo nunca voy a hacer una crítica pública a ninguno de los jugadores ni nadie del comando técnico. Por eso estoy saliendo yo a dar la cara y decir que es responsabilidad mía. Pero sí creo que debemos alejarnos un poco de la manera simplista de atacar a uno cuando muchísimas cosas de por medio. Hay jugadores que se lesionaron largo, corto, hay coyunturas personales, familiares. Hay tanto por evaluar”, sumó.

Asimismo, señaló que la única manera para tranquilizar un momento de calentura entre el club y sus hinchas era “estar en la semifinal o en la final”.

Finalmente, también se refirió sobre el fallido fichaje de Kevin Serna, jugador del ADT que terminó fichando por Alianza Lima.

“Nosotros teníamos evaluado a Serna durante mucho tiempo. Hicimos las primeras presiones de cara. Él y su representante para traerlo a Sporting Cristal a partir del próximo año. A partir de esas gestiones, llegamos a un acuerdo primero con el jugador y posteriormente el club. Sin embargo, al momento de proceder con la firma de los contratos, el club decidió no honrar el acuerdo que teníamos y se tiró para atrás”, explicó.