Salen a la luz nuevas imágenes de los gestos de Sebastián Avellino a los hinchas de Corinthians [VIDEO]

Se sigue complicando la situación de Sebastián Avellino. La Policía Civil de São Paulo ha incluido dos nuevos videos en la investigación que se le sigue al preparador físico de Universitario de Deportes por el delito de racismo.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia del estadio, proporcionadas por la administración del Neo Química Arena, están posicionadas lejos del lugar de los hechos (oriente y norte), pero permiten visualizar el momento en que Avellino realiza algunos gestos contra los hinchas del Corinthians.

Estos dos nuevos videos están siendo empleados por la Policía Civil de São Paulo para corroborar la imagen que circuló en las redes sociales, que muestra con mayor claridad los gestos del preparador físico crema.

El último jueves, la defensa del preparador físico de Universitario de Deportes presentó un habeas corpus para que el profesional sigue la investigación por racismo en libertad.

Sin embargo, Roberto Porto, jefe de la Sala Penal de la Corte de Justicia de São Paulo, negó el pedido argumentando que no ve "vulneración de la presunción de inocencia" del profesional uruguayo, "pero sí presencia pruebas contundentes de autoría y peligro social por la gravedad concreta de la conducta imputada".

Wellington De Menezes Gomes, abogado penalista de São Paulo, indicó en una entrevista con Fútbol como cancha de RPP Noticias que la pena por el delito de racismo en Brasil es entre 2 a 5 años. Además, podría recibir una sanción de 3 años para no ingresar a recintos deportivos.

“Tengo que hacer lo que hay que hacer por Corinthians. No veo la razón para crear un clima de guerra. Si cometiste un error, debes cumplir con la ley de tu país. No fue la Justicia la que hizo mal. Si estuviera allí, cumpliríamos la ley allí. No veo la necesidad de generar ese ambiente en el juego de fútbol. Cumplimos la ley”, complementó Luxemburgo.