¡Apareció la 'Culebra'! Eryc Castillo puso el empate 1-1 para Alianza Lima en la Copa Sudamericana (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador chocan este miércoles en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde los íntimos buscan concretar su clasificación a la siguiente etapa.

El equipo de Néstor Gorosito se quedó con la victoria en el cotejo de ida (2-0), pero Universidad Católica logró descontar el resultado global con un rápido tanto de Azarias Londoño en la vuelta.

Cuando los ecuatorianos buscaban generarle dificultades a Alianza Lima con la intención de igualar la serie, apareció Eryc Castillo, una de las figuras del equipo en la campaña internacional para convertir el 1-1 en Quito.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Eryc Castillo, clave en Alianza Lima

Sobre los 38’, Alianza contó con un tiro libre cerca al área rival y Miguel Trauco intentó cobrar directo a la portería. El balón rebotó en la barrera y luego llegó hasta la posición de Sergio Peña, quien de primera envió el centro.

La defensa de Universidad Católica se desordenó y en ese momento de caos quedó libre Eryc Castillo, quien no desaprovechó el centro de Peña y remató sin que la pelota caiga al césped para convertir el empate blanquiazul.

La ‘Culebra’ es una de las principales armas ofensivas de ‘Pipo’ Gorosito por su velocidad y constante despliegue físico, pero también ha sido decisivo frente al arco contrario.

Durante los choques de Copa Libertadores, contribuyó con una asistencia y tres goles. En la Sudamericana le anotó a Gremio, siendo la figura frente a los brasileños en Matute.

Así fue el gol de Eryc Castillo para el 1-1 de Alianza frente a U. Católica | Fuente: D Sports

Universidad Católica vs Alianza Lima: así formaron en el partido

Universidad Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso. DT: Diego Martínez.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.