¡Salvó en la línea! Guillermo Enrique evitó el gol de U. Católica ante Alianza Lima en Quito (VIDEO)

Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan este miércoles en el Estadio Atahualpa, en Quito, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los blanquiazules buscan sellar su clasificación a la etapa de cuartos de final luego de haber ganado el cotejo de ida por 2-0. Así, es el elenco local el que va con la obligación de conseguir el triunfo para remontar la llave y no tardó en poner en aprietos a la defensa peruana.

Sobre los 3’, Universidad Católica tuvo una clara oportunidad para abrir el marcador cuando el ‘Tigre’ Palacios recibió el balón dentro del área, pero Guillermo Enrique reaccionó de forma importante para evitar el tanto sobre la línea de meta.

Alianza y un duro reto en la altura de Quito

El entrenador Diego Martínez propuso para Universidad Católica un plan ofensivo con la idea de complicar a la visita desde los primeros minutos, explotando la velocidad de sus atacantes en la altura.

Así, sobre los 2’, un servicio cruzado al área no pudo ser despejado por la zaga de Alianza Lima y el balón llegó hasta Byron Palacios. El delantero se sacó de encima a Guillermo Viscarra y tras rematar el esférico superó al portero.

Guillermo Enrique fue providencial con un cruce sobre la línea de meta que evitó la caída de su arco.

Alianza Lima quiere seguir con su participación internacional de esta temporada. Si avanza a cuartos de final, se medirá al ganador de la serie entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

Universidad Católica vs Alianza Lima: así formaron en el partido

Universidad Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso. DT: Diego Martínez.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.