Alianza Lima no la tiene fácil: Londoño marcó el 1-0 de U. Católica por la Sudamericana [VIDEO]

Azarias Londoño y un nuevo gol para la U. Católica.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El delantero de la U. Católica definió de gran manera ante el portero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, en Quito.

Cotejo de alta intensidad. Alianza Lima visitó al elenco de U. Católica de Ecuador en la ciudad de Quito en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En Alianza Lima fueron con confianza al Estadio Olímpico Atahualpa por el 2-0 que alcanzó en la ida. No obstante, la escuadra de la U. Católica fue la que se puso por delante en el marcador en la revancha por medio del delantero Azarias Londoño.

Fue a los 18 minutos del primer tiempo que Alianza se vio por debajo de su rival de turno. Mauro Díaz le envió un sensacional pase a Londoño y este último quedó prácticamente mano a mano ante el portero boliviano Guillermo Viscarra.

U. Católica le plantó cara a Alianza Lima

Es de esta manera que el atacante definio a placer con la pierna zurda y decretó el parcial 1-0 para el elenco estudiantil en condición de local.

Hay que tener en cuenta que, previo al tanto, el guardameta Viscarra respondió en otro mano a mano justamente con Londoño.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

En tanto, el club de Ecuador salió con Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.

Alianza Lima U. Católica de Ecuador Copa Sudamericana

