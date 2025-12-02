¿Abel Hernández a Alianza Lima? Representante reveló que sostendrá reunión con Franco Navarro por su fichaje

Abel Hernández es un nombre que suena con fuerza en Sudamérica dentro del periodo de mercado de pases. La razón está en el rendimiento del experimentado jugador uruguayo durante la última temporada, en la que se destacó como el goleador del fútbol ‘charrúa’ con un total de 26 tantos.

El delantero ha sido vinculado a Universitario de Deportes, sin embargo, también está en la carpeta de Alianza Lima, según ha revelado su representante. Pablo Bentancourt, quien maneja a Abel Hernández, llegó al Perú y señaló que sostendrá una reunión con Franco Navarro ante el interés que el jugador ha desperado en el conjunto blanquiazul.

“Yo tengo que hablar con Franco (Navarro), con Alianza y también con el profe’ (Gorosito) si él lo determina”, declaró a TV Perú.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Abel Hernández al fútbol peruano?

Abel Hernández, de 35 años, jugó esta campaña en el Liverpool de su país, con el que llegó hasta la semifinal del campeonato nacional. Firmó 25 goles en la liga y uno en la Copa Uruguay.

“Abel fue el goleador del fútbol uruguayo y también el mejor jugador. Es muy difícil hacer en Uruguay 26 goles en un año. Tenemos otras ofertas, como la Olimpia de Paraguay, el Mirassol de Brasil también que está interesado, pero mi idea es que creo que si él viene para acá (Perú), puede alargar mucho su carrera”, dijo Bentancourt sobre su representado y el deseo de desembarcar en la Liga1.

De acuerdo con el agente, Hernández tiene opciones en su país y otros cuadros del continente. En su paso por Europa actuó en la Serie A y la Premier League.

“Yo he manejado toda la carrera de este chico, cuando estuvo en Inglaterra, en Italia, en Rusia, en México, en Qatar. Lo tengo desde que tiene 16 años y lo positivo es que no es un jugador que viene de regreso, es un jugador que viene, como goleador de fútbol uruguayo, mejor jugador y goleador. Hoy, por ejemplo, es prioridad para Peñarol y para otros equipos más, pero me encantaría traerlo para acá”, aseguró.

El acercamiento con Sporting Cristal

Aunque Abel Hernández es mencionado como una posibilidad para llegar a Universitario o Alianza Lima, Pablo Bentancourt recordó que la primera opción de ser parte de la Liga1 fue con Sporting Cristal.

“Cristal fue el primero. La verdad que tuvieron muy buen ojo porque lo fueron a buscar cuando él no tenía toda esa cantidad de goles. Liverpool no lo quiso liberar, pidió un dinero importante y lamentablemente no se pudo hacer. El jugador siguió haciendo goles y hoy tiene otra cotización”, indicó.