Comisión Disciplinaria declaró infundado el reclamo de Alianza Lima contra la expulsión de Carlos Zambrano

No hay vuelta atrás. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) declaró infundado este martes el reclamo presentado por Alianza Lima sobre la expulsión de Carlos Zambrano en el partido con UTC, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura.

En la jornada 19 del Clausura, Carlos Zambrano fue expulsado por doble tarjeta amarilla. La segunda llegó tras impactar directamente con el juez principal, Julio Quiróz, durante su reclamo por una penal señalado en contra del elenco blanquiazul.

“Declarar infundado el reclamo interpuesto por el club Alianza Lima contra la decisión arbitral del señor Julio Quiróz”, detalla la resolución de la Comisión Disciplinaria.

Carlos Zambrano no juega la ida contra Sporting Cristal

La expulsión de uno de los capitanes de Alianza Lima le impide estar presente en el primer partido que deben afrontar en los playoffs de la Liga1 Te Apuesto, buscando el subcampeonato nacional y el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Así, Carlos Zambrano no podrá jugar este martes con Sporting Cristal en el cotejo correspondiente a la semifinal ida de los playoffs en el Estadio Nacional.

A pesar de que el entrenador Néstor Gorosito no trabajó durante la semana en su alineación con el ‘Káiser’, la resolución de la CD-FPF ratifica que queda suspendido para el encuentro.

Resolución del caso Carlos Zambrano por el Alianza Lima vs. UTCFuente: FPF

El once de Alianza Lima ante Cristal

Carlos Zambrano podrá reaparecer en Alianza Lima en el partido de vuelta contra los celestes, que se desarrollará el sábado 6 de noviembre en el Alejandro Villanueva. El ganador de la serie accederá a la final de los playoffs para jugar ante Cusco FC.

Ante la baja del ‘Káiser’, Néstor Gorosito contó con Gianfranco Chávez como zaguero titular, formando dupla con Renzo Garcés.

Así, la alineación de Alianza Lima ante Sporting Cristal la conformarían Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.