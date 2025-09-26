ADT vs. Alianza Atlético: ¿a qué hora y dónde ver hoy el partido por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

ADT vs. Alianza Atlético se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO hoy por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Alianza Atlético, en la previa de este cotejo contra ADT de visitante, se encuentra en puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Quiere seguir así, aunque su rival de turno también pelea por llegar a dicho campeonato y tiene confianza para sumar un triunfo en casa.

¿Cómo llegan ADT y Alianza Atlético a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de ADT viene de ganarle 2-0 a Cusco FC, en tanto que los 'churres' llegan de golear 3-0 a Ayacucho FC.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Alianza Atlético en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 26 de septiembre en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9,100 espectadores.

¿A qué hora juegan ADT vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a la 1:15 p.m.

, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a la 1:15 p.m. En Argentina, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Uruguay, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a la 1:15 p.m.

En Brasil, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a la 1:15 p.m.

En Chile, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a las 2:15 p.m.

En Venezuela, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a las 2:15 p.m.

En Paraguay, el partido ADT vs Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

¿Cómo ver el ADT vs Alianza Atlético en vivo por TV y streaming?

El partido de ADT contra Alianza Atlético será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

ADT vs Alianza Atlético: alineaciones posibles

ADT: Eder Hermoza; Fernando Bersano, Gustavo Dulanto, Jhair Soto, Josue Alvino; Ángel Pérez, Ademar Robles; Carlos Cabello, Joao Rojas; Mauro Da Luz y Nazareno Bazán.

Alianza Atlético: Diego Melián; Piero Guzmán, Federico Illanes, José Villegas, Erick Perleche; Luis Olmedo, Hernán Lupu, Jimmy Pérez; Guillermo Larios, Anthony Gordillo y Miguel Graneros.