Atlético Grau vs. Sport Huancayo: horario y canales del partido por fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Atlético Grau vs. Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de Liga1 Te Apuesto.

Una victoria de Atlético Grau (11 puntos) sobre la tienda de Sport Huancayo (12) hará que el elenco piurano se mete cerca del primer pelotón de la tabla de posiciones. Aunque, el cuadro de la sierra del país también tiene en la mira ese objetivo y aguarda sacar un resultado de visitante.

¿Cómo llegan Atlético Grau y Sport Huancayo a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

Atlético Grau viene de empatar a uno con Sport Boys. Por su parte, el popular 'Rojo Matador' llega de golear 5-2 a Cienciano.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 26 de septiembre en el Estadio Campeones del 36. El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

Hoy juegan nuestros albos ⚽️🫶



¡Vamos Grau! ❤️💛#PatrimonioDePiura pic.twitter.com/LKXRLBgbUR — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) September 26, 2025

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 3:30 p.m.

En Colombia, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 3:30 p.m.

En Chile, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:30 p.m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo en vivo?

El encuentro de Atlético Grau ante Sport Huancayo será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Grau vs Sport Huancayo: alineaciones posibles



Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Daniel Franco, Rodrigo Tapia, José Bolívar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Juan Garro, Paulo De la Cruz; Neri Bandiera y Raúl Ruidíaz.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Johan Madrid, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Angeles; Edu Villar, Ricardo Salcedo; Enzo Fernándéz, Nahuel Luján; Javier Sanguinetti y Ronald Huaccha.