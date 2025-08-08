Últimas Noticias
Liga 1: Por la fecha 5, ADT de Tarma recibirá a Sport Huancayo

Por la fecha 5, ADT de Tarma recibirá a Sport Huancayo
Por la fecha 5, ADT de Tarma recibirá a Sport Huancayo
Toda la previa del duelo entre ADT de Tarma y Sport Huancayo. El partido se jugará en el Estadio Unión Tarma el sábado 9 de agosto a las 15:15 horas. Será arbitrado por Augusto Menéndez Laos.

El duelo entre ADT de Tarma y Sport Huancayo correspondiente a la fecha 5 se disputará en el Estadio Unión Tarma desde las 15:15 horas, el sábado 9 de agosto.

Así llegan ADT de Tarma y Sport Huancayo

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Sport Boys. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo venció en casa a Ayacucho FC por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 10 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Sport Huancayo.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Augusto Menéndez Laos.


Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 6: vs Alianza Lima: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Melgar: 24 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 2: vs Grau: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 6: vs Universitario: 17 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Deportivo Garcilaso: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
Horario ADT de Tarma y Sport Huancayo, según país
  • Argentina: 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:15 horas

