ADT vs UTC en vivo: transmisión en directo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

ADT vs UTC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

ADT vs UTC: ¿Cómo llegan a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

ADT perdió 2-0 ante Atlético Grau de visitante, mientras que UTC cayó 1-0 contra Ayacucho FC.





¿Cuándo y dónde juegan ADT vs UTC en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre ADT vs UTC se disputará este martes 16 de septiembre en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene capacidad para 9 100 espectadores.

¿A qué hora juegan ADT vs UTC en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido ADT vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

, el partido ADT vs UTC comienza a las 3:00 p.m. En Argentina , el partido ADT vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

, el partido ADT vs UTC comienza a las 5:00 p.m. En Uruguay , el partido ADT vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

, el partido ADT vs UTC comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido ADT vs UTC comienza a las3:00 p.m.

En Brasil, el partido ADT vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido ADT vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido ADT vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido ADT vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido ADT vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido ADT vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido ADT vs UTC comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido ADT vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En España, el partido ADT vs UTC comienza a las 10:00 a.m.

¿Dónde ver el ADT vs UTC en vivo por TV?

El partido de ADT contra utc será transmitido vía TV por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

ADT vs UTC: Alineaciones posibles

ADT: Carlos Grados; Gu-Rim Cho, Jhair Soto, Gustavo Dulanto; Ángel Pérez, Ademar Roblez, Axel Moyano, Josué Alvino; Nazareno Bazán y Hernán Rengifo.

UTC: Diego Campos; Anthony Rosell, Piero Serra, Joaquín Aguirre, Roberto Villamarín; Freddy Oncoy, Cristian Mejía, André Vásquez, Juan Vega; Erinson Ramírez y Jarlin Quintero.

ADT vs UTC: Últimos resultados



UTC 0-1 ADT