Liga 1: ADT de Tarma recibirá a UTC por la fecha 9

ADT de Tarma recibirá a UTC por la fecha 9
ADT de Tarma recibirá a UTC por la fecha 9
Te contamos la previa del duelo ADT de Tarma vs UTC, que se enfrentarán en el Estadio Unión Tarma mañana a las 15:00 horas.

ADT de Tarma y UTC se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 9 de la Liga 1 y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

Así llegan ADT de Tarma y UTC

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Campeones del 36.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma consiguió sólo un punto en su último partido frente a Melgar, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 8 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC viene de caer en su estadio ante Ayacucho FC por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y ADT de Tarma resultó vencedor por 0 a 1.


Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Cusco FC: 22 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Alianza Atlético: 26 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Juan Pablo II: 30 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sporting Cristal: 4 de octubre - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Universitario: 20 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Deportivo Garcilaso: 25 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Los Chankas: 29 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Comerciantes Unidos: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
Horario ADT de Tarma y UTC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

ADT de Tarma UTC Liga 1

