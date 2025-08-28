Sporting Cristal se pronunció contra la Liga1 tras programarse el UTC vs. Universitario en Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Levanta la voz. Sporting Cristal emitió un comunicado respecto a la programación de los próximos partidos del Torneo Clausura en la Liga1 Te Apuesto 2025, expresando su “profunda preocupación por las distorsiones reglamentarias que afectan la equidad competitiva en la Liga1”.

“Cuestionamos lo establecido en el artículo 68.2, literal b) del Reglamento de la Liga1, el cual autoriza que clubes actúen como locales en regiones distintas a su sede habitual por razones de “alto riesgo” o aforo”, resalta en su pronunciamiento el conjunto celeste.

El mensaje de Sporting Cristal se da tras conocerse la programación de la fecha 10 del Torneo Clausura, donde se detalló que UTC recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de Trujillo y no en el Germán Contreras Jara de Cajabamba, el recinto donde ha jugado sus partidos en condición de local en lo que va de la temporada.

La molestia de Sporting Cristal con la Liga1

“Esta disposición, aprobada bajo una coyuntura excepcional tras un desastre natural, desnaturaliza el concepto de localía y por ende afecta la justicia deportiva y debilita la legitimidad del campeonato.

Por lo expuesto, hemos solicitado formalmente la modificación del artículo 68.2 del Reglamento de la Liga1, que establezca con claridad los supuestos verdaderamente excepcionales que justifican un cambio de localía, incorporando criterios técnicos y deportivos y bajo un procedimiento transparente acorde a una competición profesional”, complementa Sporting Cristal en su comunicado.

Respecto a los otros clubes que pelean en la parte alta del campeonato, UTC ya jugó como local en la altura de Cajabamba frente a Cusco FC (1-2), FBC Melgar (1-2), Alianza Lima (0-0) y Sporting Cristal (4-1).

La pelea por el Torneo Clausura 2025

El Clausura sufrió modificaciones en la tabla y fixture después de la exclusión de Deportivo Binacional. Todos los cotejos del ‘Poderoso del Sur’ en esta parte del torneo fueron anulados.

Así, tras jugarse la fecha 7, Universitario es el líder con 15 unidades, seguido por Sporting Cristal, atrás solo por un punto. En la tercera casilla igualan con 13 unidades Cusco FC (3°) y Deportivo Garcilaso (4°), con el detalle que los dorados tienen dos cotejos menos. En el quinto lugar aparece Alianza Lima, que cuenta con 12 puntos.

Para la octava jornada, tras el cierre de las Eliminatorias, Cusco FC recibirá a Sporting Cristal en el Inca Garcilaso de la Vega y Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso en Matute. Por su lado, Universitario visitará a Melgar en Arequipa.