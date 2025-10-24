¿Alex Valera con chances de salir de Universitario? "Merece ir a una liga más competitiva", dijo Álvaro Barco

Alex Valera es la figura de Universitario. El último jueves, el delantero peruano se encargó de marcar el 1-0 con el que los cremas derrotaron a Sporting Cristal, victoria que los acerca al ansiado tricampeonato.

El contrato de Alex Valera en Universitario de Deportes va hasta fines del año 2026 y el gerente deportivo del elenco merengue, Álvaro Barco, fue consultado si es que hay chances para que el atacante de 29 años renueve. El directivo considera que el futbolista tiene para destacar en el extranjero.

"Valera merece poder ir a una liga, por sus condiciones y profesionalismo, más competitiva. Él está sumamente comprometido con nosotros y tiene un compromiso inmenso con la institución", le dijo a L1 Max.

Valera vive su mejor momento en Universitario

Posteriormente, sostuvo que el internacional con la Selección Peruana desea jugar otra vez a nivel internacional con la 'U'.

"Quiere jugar la Copa Libertadores y hay que tener tranquilidad en su futuro porque sin duda vamos a valorar lo que ha hecho", remarcó.

Luego, el también exjugador de Universitario resaltó la calidad del plantel que dirige el director técnico uruguayo Jorge Fossati.

"Si bien he pasado estas situaciones en mi carrera como jugador, esto es especial. El hincha está comprometido y hay una doble satisfacción porque veo un grupo de futbolistas muy profesional que muestra clase y jerarquía. Es digno de poner en alto", sostuvo.

Hay que tener en cuenta que en lo que va de temporada de la Liga1, Alex Valera es el goleador de su conjunto con 15 anotaciones.

El partido de Universitario contra Cristal

Para el duelo con la 'SC', los merengues tuvieron una oncena titular con Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Alex Valera.

Ahora, este domingo 26 de octubre la escuadra crema visita a ADT en Tarma y tiene la gran chance de alcanzar el 'tri'.