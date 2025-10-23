¡La viveza del goleador! Alex Valera marcó el 1-0 de Universitario ante Sporting Cristal (VIDEO)

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentan este jueves en el Estadio Nacional por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura, un duelo muy esperado en la Liga1 Te Apuesto 2025 que puede marcar el destino del certamen.

En un encuentro muy peleado, con aproximaciones en campo rival pero con pocas opciones claras de gol, el que sorprendió fue Alex Valera para anticiparse a la defensa local y puso el 1-0 a favor de los cremas.

Para el desarrollo del segundo tiempo, Jorge Fossati decidió cambiar su libreto con el ingreso de Rodrigo Ureña en lugar de Jairo Concha. La ‘U’ pasó a tener más presencia en campo celeste generando presión y ello fue clave para llegar al gol.

Alex Valera marcó el 1-0 de Universitario ante Sporting Cristal | Fuente: L1MAX

Sporting Cristal vs. Universitario: así formaron en el partido

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Jesús Pretell, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Martín Távara, Yoshimar Yotún ©, Christofer Gonzales; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo ©, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.