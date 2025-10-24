Universitario: ¿será premiado en Tarma en caso se proclame tricampeón en la Liga1?

Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Sporting Cristal y quedó a un paso de ganar el Torneo Clausura 2025, y por lo cual se alzará con el tercer título consecutivo en la Liga 1 Te Apuesto.

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati tiene casi asegurado el trofeo al seguir firme en el liderato del Clausura y podría levantarlo cuando visite a ADT en Tarma.

Sin embargo, este domingo, en caso de darse el escenario de que Universitario gane el Torneo Clausura y se proclame tricampeón nacional, no habrá ceremonia de premiación en el estadio de Tarma.

Por este motivo, todo la fiesta del campeonato y la premiación será reservado para el compromiso ante Deportivo Garcilaso a desarrollarse el viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Universitario en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 26 de octubre en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9,100 espectadores.

¿Dónde ver el ADT vs Universitario en vivo vía TV y streaming?

El partido de Universitario contra ADT será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.