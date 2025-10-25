Universitario vs. Géminis: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 1 de la Liga de Vóley?

Universitario vs. Géminis se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley en su temporada 2025-26.
La tienda de Universitario de Deportes va por el título en la presente campaña. Las 'Pumas' concretaron fichajes del extranjero como Catherine Flood, Angélica Malinverno, Mara Leao y Maruh Oliveira. Además, el español Francisco Hérvas es su nuevo DT y como primer rival de manera oficial van a tener al frente a Géminis.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Deportivo Géminis en vivo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
El partido de Universitario está programado para el sábado 25 de octubre en el Coliseo Miguel Grau (Callao). El recinto tiene una capacidad para 2,400 espectadores.
¿A qué hora juegan Universitario vs Géminis en vivo por la Liga Peruana de Vóley?
- En Perú, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 8:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 8:00 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
¿Dónde ver el Universitario vs Deportivo Géminis en vivo?
El partido de Universitario contra Géminis será transmitido vía TV por Latina, canales 2 y 702 HD de Movistar. RPP.pe te lleva el minuto a minuto.
Precios de entradas para el Universitario vs Deportivo Géminis
Tribuna Occidente Preferente: S/45
Tribunaa Oriente Preferente: S/35
Tribuna Norte: S/25
Tribuna Sur: S/25
Las entradas se pueden conseguir en la plataforma digital Joinnus