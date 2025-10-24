Alianza Atlético vs. Cienciano: horario y canales TV del partido por el Torneo Clausura 2025 de Liga1

Alianza Atlético vs. Cienciano se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Cienciano, por ejemplo, queman una de sus últimas cartas para clasificar a la Copa Sudamericana de la próxima temporada. El popular 'Papá de América' cuenta con 41 puntos en la Tabla Acumulada, pero Alianza Atlético tiene en mente la Libertadores con sus 50 unidades, por lo que también debe salir victorioso en esta jornada.

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Cienciano a la fecha 16 del Torneo Clausura?

El Alianza Atlético llega de perder 1-0 contra Comerciantes Unidos, en tanto que los cusqueños vienen de caer 2-1 a manos de Cusco FC.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Cienciano en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 25 de octubre en el Estadio Campeones del 36 (Piura). El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Cienciano en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Cienciano comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Atlético vs Cienciano?

El partido de Alianza Atlético ante Cienciano será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Atlético vs Cienciano: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Diego Melián; Erick Perleche, Piero Guzmán, José Villegas, Horacio Benincasa, Anthony Gordillo; Stefano Fernández, Rodrigo Castro, Jimmy Pérez; Guillermo Larios y Agustín Graneros.

Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias; Cristian Neira, Agustín Gonzalez, Claudio Torrejón, Danilo Ortiz; Beto da Silva, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.