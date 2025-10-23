Universitario va a Tarma: así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto

Se viene la recta final de la temporada en la liga peruana de primera división. Así, desde este viernes al próximo domingo tenemos la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Por ejemplo, en la nueva jornada de la Liga1 Te Apuesto, Universitario de Deportes tiene que ir a la altura de Tarma para verse las caras contra ADT. En esta plaza, los cremas cayeron 2-0 en la pasada campaña con goles de Joao Rojas y Janio Pósito.

Por su parte, Cusco FC va a recibir a Atlético Grau en el Garcilaso de la Vega. Los dirigidos por Miguel Rondelli vienen de ganarle 2-1 a Cienciano en lo que fue la fecha anterior del Clausura 2025.

En tanto, Alianza Lima no va a tener actividad en la nueva fecha de la liga peruana de élite porque tendrá descanso.

Además, Sporting Cristal jugará frente a Los Chankas en la jornada dominical del campeonato en el Alberto Gallardo. Los celestes llegan de recibir a Universitario en el Estadio Nacional.

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1

Viernes 24 de octubre

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos (CD Juan Pablo II - Chongoyape)

Sábado 25 de octubre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio de Las Américas - Ayacucho)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cienciano (Estadio Campeones del 36 - Piura)

6:00 p.m. | Cusco FC vs. Atlético Grau (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 26 de octubre

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Los Chankas (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. | UTC vs. Alianza Universidad (Estadio Germán Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. | ADT vs. Universitario (Estadio Unión Tarma - Tarma)

6:00 p.m. | FBC Melgar vs. Sport Huancayo (Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa)