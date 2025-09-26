No estarán en Cusco: Burlamaqui y las ausencias de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano por la Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció la lista de convocados para el enfrentamiento del domingo ante Cienciano de Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Alianza Lima presenta una serie de ausencias y la que más llamó atención fue el caso de Alessandro Burlamaqui que sufrió un desgarro. El mediocampista fue titular en el choque contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Además, el entrenador Néstor Gorosito no podrá contar con Matías Succar, Jesús Castillo y Guillermo Enrique, quienes no viajan por decisión técnica. Tampoco no estará Renzo Garcés, que le restan cumplir dos fechas de suspensión.

Con 15 puntos, Alianza necesita un triunfo con urgencia para seguir a la caza del líder Universitario (21).

Lista de viajeros de Alianza:

Arqueros: Ángelo Campos, Guillermo Viscarra.

Defensas: Marco Huamán, Josué Estrada, Miguel Trauco, Ricardo Lagos, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez.

Volantes: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini, Sergio Peña, Piero Cari.

Delanteros: Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Alianza Lima en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el domingo 28 de septiembre en el Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿Dónde ver el Cienciano vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Cienciano ante Alianza Lima será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lo lleva en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.