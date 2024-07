André Carrillo se ilusiona con volver en Alianza Lima, pero tiene miedo que "le pase lo de Cueva"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

André Carrillo se reencontró con su amigo Jefferson Farfán, a quien le contó que tiene la firme intención de volver en un momento a Alianza Lima, club donde se formó como futbolista.

La 'Culebra', que tiene contrato con Al-Qadisiyah de la Liga saudí, indicó que se encuentra "ilusionado" para sumir la responsabilidad de ser un jugador clave en un posible regreso a Alianza.

“Me gustaría en algún momento regresar a Alianza para tener más responsabilidad, para asumir de otra manera. Lo he pensado, tengo una ilusión”, señaló en el programa de podcast 'Enfocados'.

A continuación, Carrillo bromeó que espera que su futura vuelta a Alianza no llegue a lo que sufrió Christian Cueva, quien fue golpeado por un grupo de hinchas en 2015.

“Tengo miedo de que me pase lo que le pasó a Cueva. No quiero estar con el ojo hinchado. No estoy para pasar por esos momentos, no estoy para estar pasando por esas situaciones tan incómodas”, agregó.

¿Cuándo regresará Carrillo?

“Tengo que pensarla bien, encontrar el momento perfecto. El momento que ganaron dos ligas cuando tú estabas (Jefferson) dije ‘ahora voy’, pero si ya ganaron dos ligas, exige una liga más y dije ‘no, ahorita, no, hay que esperar que pierda, que le vaya mal y que digan ‘Carrillo ven’. Hay que ser inteligentes en el fútbol”, culminó.