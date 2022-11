Alianza Lima logró el Torneo Clausura y en la final superó a Melgar. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima celebra y celebra medio país. El bicampeonato del equipo blanquiazul alegra a sus millones de hinchas que nunca olvidarán la histórica jornada del 12 de noviembre del 2022. Y con mayor razón si el nuevo campeonato se certificó en un escenario especial: el estadio Alejandro Villanueva o más conocido como Matute.

El 1-0 a favor de Melgar en Arequipa dejó abierta la serie, y Alianza aprovechó al máximo esa oportunidad. Claro, también la fortuna estuvo de su lado porque el gol de Yordi Vílchez llegó previo al cierre del primer tiempo. Este tanto fue fundamental para que los dirigidos por Guillermo Salas vuelvan de los vestuarios sin una mayor presión. Ya se había cumplido emparejar la eliminatoria y la segunda anotación asomaba en el horizonte.

En la complementaria, Pablo Lavandeira fue protagonista del segundo tanto. En el área visitante forzó el autogol de Alec Deneumostier. Con este marcador, Alianza lograba sacar diferencias, pero tuvo que sufrir hasta el final. Pasó por varios sustos. Felizmente para sus intereses, el arquero Ángelo Campos se mostró seguro a lo largo del partido. En más de una intervención se lució para dejar invicta su portería respaldado en la sólidez de la línea defensiva. Así el denominado 'equipo del pueblo' volvió a hacer historia en el fútbol peruano, en un 2022 que acaba con Guillermo Salas como director técnico.





Hernán Barcos anotó 18 goles en 2022. | Fuente: Gol Perú | Fotógrafo: Alianza Lima

1. Hernán Barcos, el goleador y el alma del equipo

Llegó a marcar diferencias en el fútbol peruano y tras dos temporadas todo le salió perfecto. Hernán Barcos acaba de consagrarse bicampeón con Alianza Lima a sus 38 años. Si bien no marcó en las finales ante Melgar, su aporte fue fundamental a pesar que no llegó en su mejor momento físico por una lesión que sufrió en el duelo ante ADT de Tarma.

Para el partido en Matute se agravó su dolencia, pero por ningún momento dudó de su presencia. "Me puse inyecciones para llegar y ayudar al grupo, pero no estaba al 100%", señaló el 'Pirata' que luchó todo el partido para alcanzar la gloria. Lo suyo es destacable por donde se le mire. Determinante. Influyente. Qué manera de jugar y ponerse el equipo al hombro.

Si en la temporada pasada anotó 10 goles, este año el exdelantero de la Selección de Argentina pisó el acelerador y logró 18 anotaciones que fueron cruciales para llegar al objetivo final, además sumó seis asistencias. Por todo ello, recibió el anillo a mejor futbolista de la temporada en la Liga 1 Betsson. Es decir, ya van dos años que Barcos es el mejor jugador del torneo, y no es un tema menor.

¿Renovará Barcos? Esa ya esa tarea del Fondo Blanquiazul que debería ya ponerle el contrato en la mesa al quizá mejor futbolista extranjero en la historia del cuadro de La Victoria.

Los campeones de Alianza Lima temporada 2022-23. | Fuente: Alianza Lima

2. Alianza Lima y sus jugadores siempre creyeron

Regularidad, pegada arriba y solidez atrás fueron algunas de las cualidades que Alianza Lima exhibió en el triunfazo ante Melgar, en Matute, que determinó un nuevo bicampeonato del equipo victoriano tras 18 años (2003 y 2004). Sin embargo, para llegar a esta instancia pasó mucha agua por el puente. En un momento, el título se puso lejano y aún más con la derrota ante Universitario de Deportes.

Universitario golpeó fibras sensibles. El triunfo 2-0 en Matute desarrollado el 4 de septiembre fue un mazazo y golpeó el orgullo de Alianza y de sus hinchas. Y este ambiente adverso se acrecentó en el empate ante Cantolao. Pese a la adversidad, el club blanquiazul supo levantarse. Siempre confió en su potencial. Si bien es cierto que dependía de otros resultados, primero hizo su tarea y esperó con expectativa en el balcón.

Al final, Alianza Lima se hizo un puño y llegó a superar en puntaje a un Sporting Cristal que siempre tuvo la primera opción de ganar el Torneo Clausura. Un premio a la perseverancia y al trabajo en conjunto del flamante plantel bicampeón del Perú.

Pablo Lavandeira lloró tras el segundo gol de Alianza Lima. Forzó el autogol de Deneumostier. | Fuente: Gol Perú

3. Pablo Lavandeira, el 'diferente'

Su llegada no estaba en los cálculos. El hincha más acérrimo de Alianza Lima no entendía el fichaje de un exjugador del archirrival Universitario de Deportes. Y desde su primer partido se le exigió el doble. Cualquier de sus errores era sobredimensionado. Por ello, la campaña de Pablo Lavandeira no fue fácil. Sin embargo, tras mucho esfuerzo encontró su lugar en el mundo blanquiazul. Y ahora está celebrando.

El uruguayo nacionalizado peruano fue clave en el título de Alianza Lima. Se consagró. Y sin duda, se ubica en el podio de los mejores jugadores del 'bi'. A lo largo del año fue el 'diferente' e hizo una sociedad perfecta con Hernán Barcos. Cuando su equipo más lo necesitaba, siempre apareció. Sus 11 goles en el año son testigos de su rendimiento destacado.

"Es mi primer título. Me costó muchísimo desde que llegué. Ellos me dijeron que me sacarían campeón", señaló Lavandeira en medio de las lágrimas recordando que sus compañeros le prometieron que iba a salir por primera vez campeón en su carrera con la camiseta de Alianza. Y lo cumplieron.

La celebración de Guillermo Salas tras sel partido. | Fuente: Alianza Lima | Fotógrafo: Liga 1

4. Guillermo Salas cambió todo



Tuvo que pasar 47 años para que Alianza Lima salga campeón nacional con un entrenador peruano en el banquillo. El último había sido el recordado Marcos Calderón y ahora este honor cae en Guillermo Salas que celebró como un niño el bicampeonato. El popular 'Chicho' fue felicitado por todos en los festejos. Su amigo Jefferson Farfán le dio un emotivo abrazo, tal como lo hizo hace 18 años en el campeonato del 2004.

Por su parte, Hernán Barcos reconoció su trabajo. El 'Pirata' es consciente que la llegada de Salas le cambió la cara al equipo, que necesitaba una inyección anímica después de la salida del DT Carlos Bustos. Así el exfutbolista conectó rápidamente con sus jugadores y los comprometió en revertir la situación que no pintaba para grandes cosas.

Tuvo un gran manejo de equipo y no defraudó en los planteamientos en los dos partidos de la final ante Melgar. En el duelo de Matute le ganó en la pizarra a Pablo Lavallén, que lo supera ampliamente en años de experiencia. Salas acumuló nueve victorias y solo dos derrotas en el banquillo victoriano. Es más, Matute se convirtió en su fortín al ganar los seis partidos.

El estallido de los hinchas de Alianza Lima en Matute. | Fuente: Liga 1

5. La hinchada en Matute y en todas partes

"Una alegría inmensa, dedicárselo a toda esta gente. Vinieron 30 mil todo el año, no solo a la final. Que lo disfruten", fue el emocionado mensaje de Hernán Barcos mientras miraba a los miles de seguidores blanquiazules que estallaban de alegría en las tribunas de Matute. Sí. el apoyo incondicional de la '12' fue decisivo para el resurgir de Alianza Lima.

El aliento y el empuje de los hinchas de Alianza Lima fueron un motor para los jugadores. El apoyo no solo se limitó en el corazón de La Victoria. Cada vez que el ahora bicampeón se trasladó a provincia contó con el respaldo de su gente y en muchos casos parecía jugar de local. Ahora en el final del torneo se recuerda con importancia los desplazamientos para jugar de visita ante Ayacucho FC y Cienciano. En ambos partidos los triunfos fueron un punto de quiebre para el desenlace en la Liga 1 Betsson con colores azul y blanco.