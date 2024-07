¿Dejará Alianza Lima por una oferta del extranjero? Esto dijo Carlos Zambrano sobre su futuro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana fue eliminada de la Copa América 2024 en la fase de grupos y uno de los pocos jugadores que destacó fue Carlos Zambrano, que esta semana habló con RPP sobre su futuro en Alianza Lima.

El 'León' Zambrano admitió que fue contactado por un club en los últimos días tras su campaña con la bicolor en la Copa América.

"Recién hace unos días llegando a Lima, estaba hablando con mi representante, y por ahí me contactan por otro lado, pero por el momento estoy tranquilo", sostuvo al programa Fútbol como Cancha.

"Tuve unos días libres en familia. Las cosas se dan poco a poco, no tengo un apuro de nada. Quiero disfrutar estos seis últimos meses en Alianza, espero que me sigan queriendo (jajaja), porque tuve un momento incómodo a comienzos de año", agregó.

Zambrano, además, señaló que de momento está enfocado en dar todo de sí a Alianza Lima. "Me siento tranquilo, quiero seguir sumando al club y tratar de lucha el título que se nos ha puesto algo complicado", puntualizó.

Eso sí, el central de la bicolor indicó que "a veces los números te mueven", aunque "por eso hay que esperar un poquito". "Hasta fines de agosto hay movimiento en la liga peruana, hay que esperar", apuntó.

Carlos Zambrano defiende a Cueva y Carrillo

Carlos Zambrano también habló con RPP sobre la actualidad de la Selección Peruana, que fue eliminada de la Copa América 2024 y, tal como ya lo hizo Paolo Guerrero y Alexander Callens, se refirió a la polémica protagonizada por Christian Cueva y André Carrillo, quienes fueron captados en una discoteca tras arribar de Estados Unidos.

"Sinceramente soy el menos indicado de comentar algo así. Ya estoy grande, ya sé cómo se maneja todo esto en Perú. Unos los pueden ver mal, otros bien y no lo digo por mis compañeros", declaró en el programa Fútbol como Cancha.

Zambrano, además, señaló que en Europa los futbolistas realizan sin problemas su vida cotidiana a pesar de una buena o mala actuación con sus equipos.

"Yo tengo mi pensamiento totalmente distinto. Yo he jugado todo el tiempo en Europa y no he visto cosas así. ¿O ustedes creen que los jugadores de Europa no salen? Yo lo veo normal, perdimos sí, duele, pero qué haces con tu vida después. Yo lo veo totalmente distinto", agregó.