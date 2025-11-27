Carlos Zambrano sorprende con mensaje tras conocerse que admitieron a trámite reclamo para anular su segunda tarjeta amarilla

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió admitir a trámite el reclamo presentado por Alianza Lima sobre el caso de Carlos Zambrano. El cuadro blanquiazul busca revertir sanción contra el central para que juegue el duelo contra Sporting Cristal pese a la tarjeta roja que sufrió ante UTC en Matute.

Alianza considera injusta la segunda tarjeta amarilla a Zambrano, que protagonizó un choque fortuito con el árbitro Julio Quiroz, en duelo de la última fecha del Torneo Clausura.

A la espera de conocer el fallo final desde la FPF, el defensa de 36 años sorprendió en redes sociales con un pronunciamiento en su cuenta de Instagram.

"A mí no me gusta caerle bien a todo el mundo. No. Yo elijo a quién caerle bien y quién no. Y gracias a Dios yo tengo el respeto de las personas que me interesan que me respeten", se escucha en el video publicado por el exjugador de Boca Juniors.

El partido de ida por los playoffs entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará el martes 2 de diciembre en el estadio Nacional. ¿Jugará Zambrano?

Este es el video que publicó carlos Zambrano en Instagram. | Fuente: Instagram Carlos Zambrano

Zambrano cree que su expulsión es injusta

Carlos Zambrano, por medio de sus redes sociales, se pronunció en relación con la tarjeta roja que le mostraron ante UTC. El 'León' considera que la sanción fue injusta por lo que se vio en las imágenes.

"Respeto al fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerita una tarjeta. Pero lo que pasó supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", sostuvo en un primer momento vía Instagram.