Jefferson Farfán reveló los planes de Paolo Guerrero: "Quiere seguir jugando hasta los 50″

Paolo Guerrero y Jefferson en Matute.
Paolo Guerrero y Jefferson en Matute. | Fuente: Alianza Lima
Jefferson Farfán destacó también la condición física de Paolo Guerrero a pesar de estar próximo a cumplir 42 años.

Jefferson Farfán, excompañero de Paolo Guerrero en la Selección Peruana, dio a conocer detalles de la personalidad del actual delantero de Alianza Lima cuando no anota goles. 

“Ese no es normal, es que la gente no lo conoce. Paolo es de las personas que está en la cama, y si él no metió un gol, se empieza a dar vueltas en la cama, se loquea. Es así, lo juro, no es normal", indicó.

“Sí, siempre. Y en los entrenamientos tienes que verlo. ¡Está loco! Hasta en las pichangas cuando jugamos, no paga, igual en billar. Pierde y hace un ‘chongazo’, bota la bola", agregó.

Además, Farfán dejó en claro que Paolo Guerrero destaca actualmente por un buen nivel físico y que ese factor lo hace pensar que su carrera como futbolista se puede dilatar varios años más.

“Es que es muy competitivo, tiene 41 años y mira lo que hace ahorita, no es fácil. No se va a ir, y se va a quedar hasta los 50, si pudiera. No quiere irse. Y está más flaco, parejito”, sostuvo en el programa de YouTube 'Los Sapazos De Puchungo‘.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, además de compartir vestuario en las divisiones menores de Alianza Lima, estudiaron en el colegio Los Reyes Rojos y son promoción.

Tags
Paolo Guerrero Jefferson Farfán Alianza Lima

