Uribe y su postura ante pedido de Alianza Lima para borrar la roja a Zambrano: "No reclamamos lo que no corresponde"

El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció con respecto al reclamo de Alianza Lima por la suspensión de Carlos Zambrano. Y es que el club blanquiazul busca que le borren la segunda tarjeta amarilla al 'Kaiser' para que pueda jugar el duelo ante los rimenses por la ida de los playoffs.

Recordemos que Alianza Lima solicitó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la rectificación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano durante el partido ante UTC en Matute.

Uribe señaló que este compromiso es de pronóstico reservado por tratarse de clubes grandes del fútbol peruano. "Cualquier cosa puede pasar más allá de cómo llega cada uno". Agregó que: “con la tranquilidad correspondiente y el profesionalismo debido. Son los últimos partidos y los tres equipos vamos por ser Perú 2”.

Asimismo, indicó que respetará lo que diga la CONAR, pero dejó en claro que espera la equidad en este caso.

“Somos respetuosos de lo que decida la CONAR. Que el principio de equidad se desarrolle y que sea el fútbol el que gane. Cristal respeta las decisiones, pero en función de la equidad. No reclamamos lo que no corresponde. La Comisión Disciplinaria debe tener la información correcta y no decidir por favores o pedidos. El fútbol peruano no avanzará si no es equitativo, se llame como se llame el club”, culminó.

Semifinales de los playoffs de la Liga 1

Partido de ida

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha: martes 2 de diciembre

Hora: 8:00 p.m. hora peruana

Estadio: Nacional

Partido de vuelta

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Hora: 8:00 p.m. hora peruana

Estadio: Matute